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統一獅三麗鷗主題兩戰吸1.8萬人　酷洛米、Hello Kitty嗨翻澄清湖

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週末於高雄澄清湖棒球場舉辦三麗鷗聯名主題日，結合人氣角色Hello Kitty、酷洛米與酷企鵝，連續兩天將球場渲染成可愛氛圍，吸引超過一萬八千名球迷進場，場內外熱鬧非凡。

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在結束連日陰雨後，迎來豔陽好天氣，悍將球迷熱情參與球隊下半季首波主題活動。活動尚未開始，球場外已湧現人潮排隊購買周邊商品、與角色合影、參加闖關遊戲領取贈品。本次主題日贈品實用性高，包括馬克杯、野餐墊與保冰袋，闖關成功還能獲得限量胸章，廣受好評。

球團更安排酷企鵝與Hello Kitty進行見面會，並透過有獎徵答活動，讓大小球迷更加認識三麗鷗角色。有小朋友更特別打扮成酷洛米造型進場，一起穿著主題球衣應援，留下難忘回憶。

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

▲三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

值得一提的是，昨日由酷洛米擔任賽前開球嘉賓，今日則由酷企鵝登板，並搭配獅隊捕手王鏡銘出場，場邊歡呼聲不斷。網路上也熱議王鏡銘與酷企鵝同樣帶有「冷酷」神情，讓這場聯名活動話題十足。

不僅場邊互動精彩，場內表演也相當吸睛。UniGirls與酷洛米、酷企鵝合作演出，Hello Kitty則在五局中場登台，身穿橘色統一獅球衣的三麗鷗明星與應援團隊完美結合，活力舞蹈與甜美氣氛炒熱全場。

活動圓滿落幕後，球團也預告7月25日至27日將於台北大巨蛋舉辦另一人氣主題「超人力霸王」主題日，結合特攝與棒球魅力，預售票已於全台7-ELEVEN ibon熱賣中，邀請闔家球迷共襄盛舉。

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

▲▼三麗鷗創造新穎主題日。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅HelloKitty酷企鵝活動棒球

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