道奇止7連敗！羅伯斯：果然是翔平開始　曝明星賽後登板規劃

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平13日（台灣時間）對戰舊金山巨人之戰中，以「第一棒、投手兼指定打擊」身份先發出場，主投本季最長的3局，只被敲出1支安打，無失分，送出4次三振。道奇以2比1擊敗巨人止敗，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚大谷是終止連敗的關鍵，「果然是從翔平開始的。」

雖然大谷翔平打擊方面4打數未敲安，不過最終道奇靠著接力投手群只失1分的好投，終止了近期7連敗。大谷翔平退場後，希恩（Emmet Sheehan）中繼4.1局，被敲2安打，投出3保送，奪3K，失1分拿下勝投；貝西亞（Alex Vesia）、史考特（Tanner Scott）接替登板都無失分。

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道奇2局上由康佛托（Michael Conforto）、帕黑斯（Andy Pages）連續安打開啟攻勢，艾德曼（Tommy Edman）擊出滾地球先馳得點。6局上兩出局後，又是康佛托安打開路，帕黑斯選到保送，金慧成適時安打，追加1分，取得2比0領先。8局下巨人由迪佛斯（Rafael Devers）擊出高飛犧牲打追回1分，道奇守住1分差勝利。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚大谷是終止連敗的關鍵：「果然是從翔平開始的。我在賽前也跟他聊過，他登板的那天就是有種不同的氛圍。從一局連飆三K就可以看出，他幫球隊帶來了比賽的節奏。先發投手的表現常常決定比賽的氛圍，現在的感覺比過去這七天的任何一天都要好太多了。」

關於大谷未來的出賽安排，羅伯斯也明確表示他將納入後半季的先發輪值。雖然目前安排是讓他以第一任投手登板，之後由第二投長局數接替的「復健式登板」模式，但羅伯斯指出：「會跟整個球隊和投手部門討論後做出決定。考量明星賽後史內爾（Blake Snell）尚未歸隊，如何調整現有陣容是必要的。不過可以肯定的是，大谷一定會在這五場輪值中的某一場登板出賽。」