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李灝宇「終於做到了」敲大聯盟首安　老虎主帥也為他高興

▲李灝宇。（圖／TeamBros運動行銷）

▲李灝宇。（圖／TeamBros運動行銷）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎21日以6比8不敵波士頓紅襪，雙方系列賽各拿2勝；老虎先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）此役控球明顯失常，僅投3.1局就退場，送出多達6次四壞保送，也讓球隊一路陷入追分苦戰。

弗拉赫提前兩場先發都繳出不錯內容，但這場比賽從開局就找不到節奏，控球問題再度浮現；雖然他首局在兩人上壘情況下驚險脫身，其中還靠著外野手格林（Riley Greene）貼著「綠色怪物」高牆演出飛身美技接殺，成功化解危機，但第2局仍出現大亂流。

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弗拉赫提該局單局投出3次保送，包括一次滿壘保送，再加上被敲安與守備失誤，讓紅襪很快取得2比0領先。

雖然那2分都不是自責分，但他後續仍持續受到保送困擾，最終只投3.1局便退場，寫下本季最短先發紀錄；全場他被敲3安、投出6次保送、送出3次三振。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）賽後點出弗拉赫提狀況不佳的關鍵，「他今天出現了一些不太像他平常會有的大幅失投，而且都發生在很關鍵的時刻，連續保送讓他承受很大的壓力，球數也迅速拉高；比賽來到某個階段時，我可以把他換下來，安排一些左投對左打的對決，但很明顯，他今天看起來就是沒有進入節奏。」

對於自己的表現，弗拉赫提也直言失望，「什麼都沒有奏效，還有很多功課要做，大家最近都投得很好，先發投手群也一直能投很深；你看這個週末邁茲（Casey Mize）、斯庫柏爾（Tarik Skubal）和瓦德茲（Framber Valdez）的表現之後，你也會想要延續他們的內容，這真的讓人失望。」

儘管先發投手早早失守，老虎打線仍努力追分，其中李灝宇在4局上敲出大聯盟生涯首安，擊出一支帶有打點的中外野安打，幫助球隊追成2比2平手；9局上他又補上一支打向「綠色怪物」的二壘安打，展現不錯手感。

辛區也特別稱讚李灝宇的突破，「李灝宇對拿到生涯首安這件事非常興奮，第一次就只有一次，對他來說，前幾場比賽他真的一直很想完成這件事；我很高興他做到了，也很高興他是在這裡做到的。」

李灝宇則說，「我非常開心，終於做到了。」這位生涯第3場大聯盟出賽的台灣重砲，此役4打數2安打，另跑回1分並貢獻1分打點。

不過老虎9局上雖然在8比3落後時發動反攻，一口氣追回3分，最後仍功虧一簣，未能完成逆轉。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟、波士頓紅襪

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