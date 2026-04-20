夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪聖安東尼奧馬刺對上波特蘭拓荒者系列首戰20日登場，「黑衫軍」馬刺靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）砍下35分、5籃板、2阻攻領軍大勝贏球。不過此戰最後關頭，雙方出清板凳陣容時，馬刺禁區老將歐利尼克（Kelly Olynyk）竟然相當復古的穿著「踝襪配球鞋」，彷彿2000年時代的籃球員基本搭配，讓轉播的主播、球評全都笑翻。

▲馬刺禁區老將歐利尼克。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年35歲的歐利尼克，在本季球員交易大限前，從華盛頓巫師被交易來到馬刺效力，主要擔任禁區替補角色，不過例行賽平均僅有8.6分鐘的上場時間，能貢獻3.2分、1.8籃板、1.2助攻。

不過今天正好也是歐利尼克的35歲生日，賽前他大手筆幫全隊訂製了帥氣的黑色西裝，今日賽前馬刺球員從球員通道進場時，都是穿著歐利尼克所送的帥氣成套黑色西裝。

但今日比賽最後進入「垃圾時間」，雙方都派出替補陣容應戰時，馬刺總教練約翰遜（Mitch Johnson）無預警將前3節都沒有上場的今日壽星歐利尼克給推派上場，只見他脫掉熱身長褲後，居然是穿著類似休閒用的踝襪配上Kobe球鞋上場，最終留下出賽53秒，各項攻守數據都掛零成績。

但歐利尼克這樣的「復古穿搭」，在上場後迅速引起轉播單位注意，特別拍攝了他的踝襪配球鞋裝扮，還被現場轉播單位的主播以及球評狂虧，開玩笑的表示，歐利尼克可能根本沒想過自己會上場。

▲歐利尼克今日季後賽上場，竟相當復古的穿著「踝襪配球鞋」。（圖／翻攝自IG）