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台灣亞運史上規模最大「一站式」中繼站！廢棄小學變台灣最強後盾

▲名古屋亞運中華代表隊租用廢棄小學打造史上規模最大「一站式」中繼站。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運中華代表隊租用廢棄小學打造史上規模最大「一站式」中繼站。（圖／記者蔡厚瑄攝

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運即將於9月登場，由於本屆賽事未興建統一選手村且比賽場館分散，如何提供選手完善的後勤支援成為勝負關鍵。運動部、中華奧會與國訓中心攜手，選定名古屋市區、豐橋區及東京衛星站設置3處中繼站，其中位於名古屋市中心的御園小學校，在多方協調下正式轉化為史上首座「一站式」中繼站，讓台灣選手無須奔波，即可在同一地點完成訓練、恢復與膳食補給。

位於名古屋鬧區的御園小學校，距離名古屋車站步行僅需10分鐘內，地理位置極其優越。該校受少子化影響已廢校近3年，目前轉為市民活動中心。本次能由中華代表隊「包棟」租借，關鍵在於財團法人台南市台日文化友好交流基金會的居中協調。

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基金會榮譽董事長郭貞慧透露，這份合作契機源於賴清德總統在擔任台南市長期間與名古屋市建立的深厚情誼，這讓台灣成為今年亞運唯一能成功租借專屬空間設置中繼站的參賽國，運動部部長李洋今日率領次長洪志昌、國訓中心及運科中心人員親自場勘超過1小時，李洋更針對空間設計圖提出多項細部建議，務求將後援戰力發揮至極致。

▲名古屋亞運中繼站參訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運中繼站參訪，運動部長李洋針對空間設計圖提出多項細部建議。（圖／記者蔡厚瑄攝）

御園小學校中繼站預計投入超過25名支援人力，包含專業廚師團隊，將提供具備團本部功能的全面服務。根據運動部次長洪志昌的說明，一樓將規畫為接待處、行政辦公室及餐飲區域。此外更設置專屬會議室，作為選手賽後受訪與媒體發布訊息的場域，成為中華代表隊的「總指揮中心」，至於二樓則會設置物理治療室、防護室與醫護室，為了保護選手隱私，特別規畫獨立的治療與防護空間，最後三樓則是運動科學支援空間，由運科中心主導，提供各項高科技復原設備的使用場域。

至於寬廣的體育館將採「一分為二」模式，一半規畫為羽球訓練場地，另一半則作為柔道等技擊類運動的熱身場館。場內也將鋪設「綠波墊」，供其他技擊類項目彈性應用。

▲名古屋亞運中繼站參訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲寬廣的體育館將採「一分為二」模式，一半規畫為羽球訓練場地，另一半則作為柔道等技擊類運動的熱身場館。 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

針對後勤整備細節，國訓中心競技運動處代理處長陳建羽指出，國訓中心將統籌兩個運科中心的需求，目前已規劃加壓艙、腿套等專業復健設備，以及膳食、藥材、物資與佈置品，在台灣整理完成後海運送往名古屋。

▲名古屋亞運中繼站參訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運中繼站參訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

陳建羽透露，中繼站預計會有包含廚師在內的20多位同仁進駐服務，且特別針對交通與物流做縝密規劃。陳建羽強調：「我們會規劃專屬車輛，並確保車輛擁有大會核發的證件與牌子，在往返選手村、中繼站與場館間會比較方便。特別是我們有人員要送餐到各個競賽場地，擁有大會證的車輛在行動上會更具效率。」

▲名古屋亞運中繼站參訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲運動部常務次長洪志昌受訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

洪志昌強調，「一站式」中繼站的概念是亞、奧運史上首見，其最大的優勢在於整合了「訓練、恢復、防護、餐飲」四大功能，選手與教練來到中繼站，不需再往返多處場館，能大幅節省交通奔波對體能的損耗，更透過制度化的行政支援，讓選手在名古屋的高壓賽事中，能擁有如同主場般的舒適感。

▲名古屋亞運中繼站參訪 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲運動部部長李洋與財團法人台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧討論中繼站配置 。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 名古屋亞運中華代表團名古屋中繼站後勤支援

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