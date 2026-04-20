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一人跑10圈變大隊接力！韓援五本柱參戰　河智媛、高佳彬衝刺吸睛

▲樂天桃猿大隊接力。（圖／樂天桃猿計畫）

▲樂天桃猿大隊接力，廉世彬跑步。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿推出全新YouTube特別企劃，這回將舞台搬回主場樂天桃園球場，挑戰「大隊接力跑10圈」的熱血任務。此次活動集結領隊野原武人、推進隊長籃籃、應援團長Aby、阿杰，以及球員陳世展、李育朋、余新喆，還有樂天韓籍五本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢、高佳彬、金佳垠與樂天女孩沈珈妤共同參與，攜手完成這場體力與團魂兼具的挑戰。籃籃笑說：「一開始邀約時大家以為在開玩笑，發現我們是認真的都嚇一跳。」但實際執行後，「大家感覺更靠近，團體凝聚力更好，真的很開心。」

這次企劃的起點來自團長Aby原本打算「一個人跑完10圈」的承諾，卻讓球團與籃籃相當不捨，最終決定號召大家一同加入，從「個人挑戰」升級為「團隊任務」，也更具象徵意義，展現樂天「團結一致、做伙拚」的精神。值得一提的是，韓籍五本柱在得知企劃後也覺得新鮮有趣，幾乎毫不猶豫加入，讓這場接力成為跨文化、跨身份的團隊連結，現場氣氛更加熱血沸騰。

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▲樂天桃猿大隊接力。（圖／樂天桃猿計畫）

▲左起樂天女孩沈珈妤、推進隊長籃籃、團長Aby。（圖／樂天桃猿提供）

談到這場接力的MVP，籃籃點名兩位表現最亮眼的成員。一是河智媛，「她展現的態度與拚勁，很像球隊去年爭冠時的感覺。」另一位則是「新學妹」高佳彬，「她接棒後全力衝刺嚇到我，本來以為是文靜型，結果爆發力超強！」

作為最硬派代表，Aby去年就在IG立下承諾「10圈一定會跑」，這次親自完成壯舉。他原本打算開直播獨跑，得知改為團隊陪跑後相當感動，但因賽後還需整理場地，未能開放球迷一同參與，「這點要跟10號隊友說聲不好意思。」他全程未停下喝水，「怕一停節奏就亂掉會更累。」至於後遺症，他笑說，「大概兩天後開始痠，持續4天，但這10圈代表大家團結完成任務，鐵腿也值得！」

▲樂天桃猿大隊接力。（圖／樂天桃猿計畫）

▲樂天桃猿大隊接力，應援團長們、樂天女孩沈珈妤和五本柱一起大隊接力。（圖／樂天桃猿提供）

「運動系」樂天女孩沈珈妤同樣參與其中。平時就有跑馬拉松習慣的她，應援結束後立刻投入跑步行列，「第一次這樣應援完直接跑，很新鮮！」她也提到體力尚可負荷，「平常有在運動真的有差，能撐住也更享受過程。」

過程中，沈珈妤還化身廉世彬的「配速員」，在對方體力下滑時陪跑鼓勵，「當下覺得有人一起跑，應該能多一點動力。」這一幕也呼應企劃核心——不只是完成10圈，而是號召更多人「做伙」前進，在彼此陪伴中完成挑戰，讓樂天的團隊凝聚力延伸到場內外。

「樂天大隊接力」特別企劃將於4月20日晚間於官方YouTube上線，粉絲敬請期待。

▲樂天桃猿大隊接力。（圖／樂天桃猿計畫）

▲樂天桃猿大隊接力，Aby一人跑十圈球場。（圖／樂天桃猿計畫）

關鍵字： 標籤:樂天桃猿大隊接力團隊精神體力挑戰YouTube企劃

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