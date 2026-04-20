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李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手李灝宇持續累積大聯盟出賽經驗，20日（台灣時間）晚間11點開打的賽事，對戰紅襪右投格雷（Sonny Gray），根據大聯盟官網資訊，李灝宇再度被排入先發名單，鎮守三壘、擔任第8棒，力拚首安。

李灝宇20日（台灣時間）上午面對克羅謝（Garrett Crochet）先發的紅襪之戰，擔任第8棒、鎮守三壘，整場4打數未敲安打。首打席在觀察1顆壞球後，面對連續速球，最終遭96.7英里高角度直球三振；第2打席再吞3球三振。第3打席對上中繼投手華生（Ryan Watson）擊出三壘滾地球出局，第4打席則面對安德森（Jack Anderson）擊出中外野飛球。儘管打擊端尚未開張，球隊仍以6比2擊敗紅襪。

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李灝宇在守備端展現價值，8局下完成一次穩健刺殺，9局下則處理阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的滾地球，雖然仍被跑出內野安打，但整體守備表現受到肯定。根據《底特律新聞》記者葛拉漢（Andrew Graham）撰文指出，他從三壘邊線深處反手接球並精準傳向一壘的美技，是此役亮點之一，搭配托克森（Spencer Torkelson）完成接球，堪稱精彩守備。李灝宇目前累計大聯盟2場出賽，7打數尚未敲出安打，首安與首次上壘仍待突破。

格雷本季出賽4場，累計2勝1敗，投20.1局送出11次三振，防禦率4.43，WHIP值1.28；老虎則派出弗萊赫提（Jack Flaherty）掛帥，本季同樣出賽4場尚未拿下勝投，20局送出21次三振，防禦率4.05，WHIP值1.40。

▲老虎隊先發名單。（圖／截自大聯盟官網）

▲老虎隊先發名單。（圖／截自大聯盟官網）

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