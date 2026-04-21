假想敵中國、日本　中華女壘名古屋亞運全力拚金

▲名古屋亞運壘球比賽場地。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運將於9月19日至10月4日盛大登場，其中女子壘球項目預定於9月26日至10月3日在安城市綜合運動公園壘球場展開。中華民國壘球協會壘球協會競賽組組長徐國華今日實地走訪場地後，針對草皮厚度比土質適應及環境氣候提出深度觀察，他也雖然代表隊對日本黑土環境熟悉，但假想敵日本與中國實力強勁，外野草皮厚度與特定的季節風向將是守備上的一大變數。

安城市綜合運動公園壘球場位於名古屋市區東南方，距離市中心車程約40分鐘，場地約可容納2500個觀眾席。徐國華在視察完內外野環境後指出，外野草皮質地明顯較厚，他受訪時表示：「第一個就是那個場地的紅土跟草皮。內野草皮，喔，外野的草皮它是比較厚，可能在球的滾動上會造成一些影響。」

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對於日本常見的黑土場地，徐國華則展現出充足信心，他認為中華代表隊相當頻繁地赴日本進行移地訓練與比賽，在適應上不會造成太大問題，且在亞運賽前會再次安排代表隊提早抵達日本進行最後的場地適應。

針對氣象變數，徐國華觀察到下午2點左右的比賽時段，太陽光照射角度會對三壘側與左外野造成干擾。他指出：「下午的時段目前兩點嘛，那可能太陽在三壘跟左外野，他的守備會有點受到太陽的影響。」不過他也補充，由於代表隊長期在高雄國訓中心的高溫與烈日下練習，對於陽光的耐受度應不成問題。

▲名古屋亞運壘球比賽練習場地。（圖／記者蔡厚瑄攝）

更值得留意的是風向對球跡的影響，根據場地方提供的資訊，9月期間風向多由外野往本壘方向吹。徐國華特別提醒：「通常9月的時間都是從外野往本壘吹的風向，那可能在外野手的判斷上，也要稍微留意。」這種逆風環境將考驗守備球員對長打球路飛行曲線的掌握能力。

談到競爭情勢，中華女將在上屆杭州亞運以銅牌作收，本屆則展現出更強的奪金野心，徐國華直言，目前的「假想敵」依然設定為傳統強權日本與中國，他分析日本隊昔日傳奇上野由岐子已經臨近退役，年輕投手後藤希友的球中華女將也都能掌握得住，「所以這就是看臨場狀況，今年我們的機會應該滿大的。」

為了在關鍵對決中脫穎而出，代表隊已啟動高強度備戰模式。球隊剛結束3月的豐田盃賽事，接下來預計於7月進行海外移地訓練，並投入世界盃分組賽。徐國華透露，最終的名古屋亞運參賽名單將在7月世界盃結束後正式明朗。

關於後勤補給，徐國華表示，由於本屆亞運選手預計住在港邊的郵輪上，距離位於安城市的比賽場地通車時間約需1小時。他規畫請求國訓中心協助進行「通車模擬」，他表示：「假設1個小時的車程，我們就派車1個小時坐出去、繞回來場地，讓他們去適應這些作息調整。」透過實際在車上待滿1小時後立即投入訓練，讓選手的肌肉記憶與生理時鐘提早適應亞運期間的移動節奏。

此外，徐國華也稱讚了賽場的整體動線與設施，下車後的路面平坦比更衣室與盥洗空間動線流暢，且練習場地緊鄰主球場，能確保選手在熱身後身體不會冷掉，有效降低意外受傷風險。

▲名古屋亞運壘球比賽場地盥洗空間。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲名古屋亞運壘球比賽更衣室。（圖／記者蔡厚瑄攝）