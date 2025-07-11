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颱風重創基地！悍將二軍轉往他地訓練　感謝台體、樂天伸出援手

▲富邦悍將秋訓使用稻江棒球場。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將二軍春訓基地稻江棒球場。（圖資料照／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

受丹娜絲颱風影響，中職二軍賽事嚴重受挫，南部多處球場設施毀損，截至目前已有15場比賽遭延賽或取消。受災最嚴重的富邦悍將二軍，不僅訓練基地稻江棒球場嚴重受損，球隊自7月4日起已有8場比賽被迫取消，其中6場原定在嘉義市立棒球場進行，最快也得等到明星賽後的22日才有望重啟賽程。

富邦悍將領隊林華韋表示，球團已向聯盟反映二軍目前的狀況，經聯盟綜合評估後決定取消部分賽事，球團尊重聯盟的決定。

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由於基地位於嘉義縣太保與朴子交界，靠近颱風登陸點布袋，球場受創嚴重，且包含宿舍也傳出停電長達兩天，選手無冷氣可用，球團緊急協助安排隊員改至嘉義市區住宿。

在基地修復前，富邦二軍目前轉往嘉義縣與台中兩地尋找替代訓練場地。林華韋透露，嘉義縣棒球場雖也受損，但仍具備基本使用條件，球團與樂天桃猿協調後，雙方約定錯開練習時間，「真的很感謝樂天願意幫忙，把一些時間分給我們。」

此外，富邦也向台中棒球場申請出借，並已安排前往練習。該場地由台灣體育大學管理，而台體大棒球隊長期接受富邦贊助，表達出樂意支援的態度，願意協助安排練習時段。

林華韋表示，關於後續訓練與場地使用的細節，將由副領隊兼任農場主管林威助持續與各單位協調，以確保選手備戰不中斷。
 

關鍵字： 中職富邦悍將颱風棒球訓練

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