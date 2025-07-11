洪總嘆球場遇雨就「乒乒乓乓」　台灣需要更多巨蛋！





▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

受丹娜絲颱風侵襲重創南台灣，中職一、二軍比賽也受到影響，包括本周目前仍無任何二軍賽事能如期進行。台鋼雄鷹總教練洪一中針對球場受災與基礎設施不足，直言不諱地指出，「碰到連續下雨，就像我們的歌一樣，『乒乒乓乓』，這就是為什麼台灣比日本更需要巨蛋。」

洪總指出，台灣氣候悶熱、雨季集中，又與棒球賽季高度重疊，環境條件本不利於室外比賽，無論是職棒或學生棒球，都面臨場地不足與設施老化等困境。「他們日本不管是比賽場地還是訓練基地，都比我們好很多，台灣選手真的很辛苦，去那邊看到，真的會羨慕。」

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根據聯盟公告，嘉義市與台南等多處球場因場地安全考量而宣布延賽，包括7月9日樂天vs雄鷹、7月11日統一 vs樂天等賽事均順延至補賽週，統一獅甚至須將12、13日賽事移師澄清湖球場、16、17日轉戰新莊。

除了一軍，二軍本周也受到颱風影響，賽事停擺甚至被迫取消。洪總指出，這次丹納絲颱風剛好是從台灣海峽上來，破壞性較強，整個風速沒有「護國神山」中央山脈阻擋，導致這次西南部災情較為嚴重。

但他也說，老舊球場剛好能夠趁機翻新，包括台南球場。

回憶過往在台南球場，洪總直言感受就像在「危樓」比賽，甚至牆壁有鋼筋外露狀況，「有時很怕地震來一下就垮了。」

除了職業場地受損，洪總也關注到基層困境。他透露，在觀察選秀影片時，常看到學生比賽場地簡陋到讓人搖頭。

「有些比賽名稱取得很好聽，結果比賽場地卻連基本標準都不到，很奇怪，我們是已開發國家，運動設施卻沒up date上去，國家真的要加油。」

洪總盼球界大佬能夠稍微出力，改善基層環境，「以前就常講，工欲善其事，必先利其器，這個器就是球場，運動要蓬勃、要讓社會大眾重視，就是把環境用起來，整體質感才會提升。」

他也語重心長地呼籲，「六隊應該坐下來，要宏觀地看事情，好好談整體發展，不是每支球隊都只想拚冠軍。」