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溜馬大鎖談透納轉投公鹿「有點震驚」　大器祝前隊友成功

▲▼溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲透納休賽季離開溜馬，改披公鹿戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬後場大鎖內姆哈德（Andrew Nembhard）近日談及前隊友透納（Myles Turner）離隊轉投公鹿一事，坦言初聞消息時感到震驚，但也誠摯祝福對方未來一切順利。

透納在溜馬效力10季，出賽642場例行賽，期間場均攻下14.1分、6.8籃板、2.2阻攻、1.3助攻，投籃命中率49.9%，三分命中率36.2%。

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他是自2015-16賽季以來隊內僅存的球員，見證球隊從喬治（Paul George）、歐拉迪波（Victor Oladipo）一路到哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的世代更迭。

▲▼溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲透納在溜馬長達10季，曾經歷過喬治、歐拉迪波時代。（圖／達志影像／美聯社）

去年溜馬在透納的護框與經驗帶領下，自2000年首度闖進總冠軍賽，雖最終在與雷霆的搶七大戰中飲恨，但已寫下難得一見的季後賽篇章。

「剛發生的時候有點震驚。」內姆哈德說，「我很喜歡跟透納一起打球，能成為他的隊友真的很棒……我很期待看到他在那邊（密爾瓦基公鹿）成功。」

▲▼溜馬透納。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬今年驚奇闖進總冠軍賽，但季後陣容有變動。（圖／達志影像／美聯社）

內姆哈德與透納攜手作戰3個球季，建立起不錯的默契與交情，如今面對中鋒換血，他坦言還需要時間適應。少了透納後，溜馬內線將由托平（Obi Toppin）與西亞卡姆（Pascal Siakam）扛起更多責任，哈利伯頓則因阿基里斯腱撕裂將缺席整季，進一步讓內姆哈德與麥康諾（TJ McConnell）需承擔更大的組織重任。

總教練卡萊爾（Rick Carlisle）日前接受訪問也強調，「即使陣容變動劇烈，我們仍保有競爭力。」外界普遍認為，雖溜馬下季可能暫時遠離冠軍爭奪行列，但憑藉豐富的側翼與後場深度，仍有不小機會持續站穩季後賽席次。

關鍵字： NBA溜馬內姆哈德透納

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