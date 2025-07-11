亞錦賽中華隊預賽與韓國同組　日本培訓名單「中華隊剋星」入列

▲亞錦賽日本隊投手嘉陽宗一郎。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年第31屆亞洲棒球錦標賽將於9月22日至28日在中國福建平潭縣舉行。上屆冠軍日本武士隊公布42人集訓名單，其中10名曾有上屆亞錦賽經驗，而曾壓制中華隊打線的王牌投手嘉陽宗一郎也列入。此外，日本隊也同步揭露本屆亞錦賽分組名單，中華隊將與韓國、香港、巴勒斯坦同處B組。

上屆亞錦賽於台北大巨蛋進行，日本隊在超級循環賽及冠軍戰兩度以1比0險勝中華隊，奪下隊史第19冠。本屆輪到中國主辦，雖然亞洲棒球總會尚未正式公布分組對戰表，根據侍JAPAN官網公告，日本與地主中國、菲律賓、巴基斯坦分在A組；中華隊則與韓國、香港、巴勒斯坦同為B組。

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日本隊本屆繼續由上屆總教練川口保朋領軍，效力於日本社會人勁旅豐田汽車的嘉陽宗一郎，在2023年亞錦賽中於超級循環賽先發8局無失分，冠軍戰再度後援1局封鎖中華打線，堪稱「中華隊剋星」。

日本培訓隊名單中，另還有其他9位上屆冠軍班底，包含投手鈴木大貴、渕上佳輝、秋山翔；捕手南木壽也、辻本勇樹；內野手矢野幸耶、中川拓紀；外野手逢澤崚介、猪原隆雅。

日本隊預計在7月29日至8月1日進行4場練習賽。至於中華隊日前已經公布第二階段培訓名單，將於7月21日起於國訓中心展開訓練，預計8月中赴日與二軍以及社會人進行練習賽。