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最新大谷翔平投打搖頭娃娃設計曝光　主題日打擊率破4成

▲新款大谷翔平搖頭娃娃亮相。（圖／截自道奇官方IG）

▲新款大谷翔平搖頭娃娃亮相。（圖／截自道奇官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊11日（台灣時間）公布下半季在主場的「贈品日」活動，其中最受矚目的，莫過於大谷翔平全新搖頭娃娃造型設計正式曝光，並確定將於8月、9月分別登場。

本次推出的搖頭娃娃共有兩款，第一款「50轟50盜」打者版本，將於8月28日對紅人之戰限量發送，致敬大谷去年創下的單季50轟、50盜驚人成績。第二款則是9月11日對洛磯之戰登場，為他旅美以來首度推出的投手造型搖頭娃娃，也是個人第六款搖頭娃娃，具備高度收藏價值。

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大谷自轉隊至道奇後，相關主題贈品活動一向是焦點。去年5月首次舉辦搖頭娃娃日，8月則與愛犬「Decopin」聯名推出限定款，不僅Decopin親自登場擔任開球嘉賓，大谷更在該場比賽開局就敲出全壘打回應，氣氛熱烈。

而他在搖頭娃娃日的表現也格外出色。今年4月2日對勇士敲出再見全壘打、5月15日對運動家更上演雙響砲，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）更不禁笑說：「一年只有4、5場根本不夠，他每次搖頭娃娃日都會大爆發！」

根據日媒《體育報知》統計，大谷在歷次搖頭娃娃日的4場出賽中共16打數敲出7安、打擊率高達4成38，另有4轟、8打點與3次盜壘，成績亮眼，也讓該系列活動成為球迷最期待的主場行銷內容之一。

▲新款大谷翔平搖頭娃娃亮相。（圖／截自道奇官方IG）

▲新款大谷翔平搖頭娃娃亮相。（圖／截自道奇官方IG）

關鍵字： 大谷翔平道奇贈品日搖頭娃娃球迷期待

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