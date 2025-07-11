林昀儒、鄭怡靜錯失3個賽末點　遭南韓逆轉無緣美國大滿貫決賽

▲美國大滿貫賽，林昀儒、鄭怡靜混雙止步4強。（圖／翻攝自WTT世界乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥林昀儒今（11）日凌晨與「柚子同學」高承睿搭檔出擊WTT美國大滿貫男雙8強賽，激戰5局仍不敵香港組合黃鎮廷、陳顥樺，宣告無緣4強。小林隨後與學姐鄭怡靜在混雙4強賽強碰巴黎奧運銅牌組合林鍾勳、申裕斌，連拿2局率先聽牌，第4局卻錯失3個賽末點，最終遭到逆轉，總局數2比3落敗，沒能挺進決賽。

林昀儒與高承睿今年才開始搭檔，被球迷戲稱為「柚香林萌」組合，兩人合作首站就在新加坡大滿貫賽奪下亞軍，並在5月的世錦賽摘下銀牌，展現驚人潛力。兩人在美國大滿貫賽榮膺第2種子，今日8強賽交手香港第8種子黃鎮廷、陳顥樺，雙方大戰5盤，「柚香林萌」以2比3遺憾落敗，沒能前進4強。

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▲美國大滿貫賽，林昀儒、高承睿男雙8強賽失利。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

林昀儒今日依舊是1日3戰，結束男雙賽事後，換和鄭怡靜攜手出擊混雙4強賽，與南韓第2種子林鍾勳、申裕斌爭搶決賽門票。台灣組合首局在5比5後擺脫對手糾纏，7比5超前並以11比8先下一城。

台灣組合次局打出5比3攻勢，鄭怡靜斜線攻勢犀利，小林則展示招牌的反手擰威力，逐步將分差擴大到8比4，一度被對手連趕3分而喊出暫停，所幸暫停後及時穩住，連拿3分、11比7連拿2局率先聽牌。

來到第3局，台灣組合4比6後展開反擊，連得4分反以8比6超前，但局末遭到逆轉，被追成9比9後連掉2分，9比11讓出，戰線延長到第4局。

▲林昀儒、鄭怡靜今年再次搭檔。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

關鍵第4局，雙方形成拉鋸，台灣組合局中取得6比5領先，迫使對手喊出暫停，暫停後一度將差距擴大到8比5。南韓組合緊追不捨，又逼近到9比8，鄭怡靜隨後壓低弧線造成申裕斌失誤，台灣組合10比8逼出兩個賽末點，無奈沒把握住，還好小林正手壓制奏效，11比10再取得1個賽末點，卻再次被化解；雙方一路激戰到12平，台灣組合以12比14讓出。

決勝第5局，台灣組合克服2比6落後的不利局面，將比數扳成6比6，可惜下半局沒能延續這股氣勢，最終7比11、總局數2比3遭逆轉吞敗，無緣最終決賽。