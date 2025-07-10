運動雲

>

背部沒事！勇士阿庫尼亞暖身全壘打大賽　雙響大勝運動家

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士看板球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在今（10）日對運動家一役火力全開，單場掃出2發全壘打，率隊以9比2大勝，不僅打除外界對其背部傷勢的疑慮，更替即將到來的全壘打大賽暖身，展現極佳狀態。

阿庫尼亞前1場因下背部不適缺席系列賽首戰，但本場首打席就逮中斯賓斯（Mitch Spence）的曲球，轟出左外野大牆，帶動球隊單局灌進4分。根據《Statcast》數據顯示，這發全壘打擊球初速高達110英里，是他本季11轟中第4快，也是他生涯第37支首局首棒全壘打。

4局上，他面對1顆外角偏遠、距離好球帶中心達1.19英尺的曲球，硬是將球送進右外野牛棚，完成個人生涯第14次單場雙響砲，這也是他自2023年9月以來首度單場2轟。

勇士近期戰績陷入低潮，在此戰前近12場比賽吞下10敗，其中7場比賽得分僅1分或被完封，阿庫尼亞此期間打擊率僅0.171、OPS僅.481，沒有任何長打。

不過隨著他今日火力甦醒，勇士打線也逐漸回溫，萊利（Austin Riley）自當地時間6月20日以來第2次開轟，歐祖納（Marcell Ozuna）更自6月13日以來首度敲出全壘打，團隊火力正在加溫。

▲▼勇士阿庫尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿庫尼亞單場敲出雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

對勇士與全世界棒球迷而言，阿庫尼亞健康無疑是最大利多，他將在下周參加全壘打大賽，並在自家主場以國家聯盟先發外野手身分亮相今年明星賽，勢必再掀熱潮。

 
關鍵字： MLB勇士阿庫尼亞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

林昀儒、鄭怡靜收退賽禮　直接晉級美國大滿貫混雙8強

道奇跌入本季最慘6連敗深淵　羅伯斯嘆：真的很挫折…

道奇跌入本季最慘6連敗深淵　羅伯斯嘆：真的很挫折…

惡夢6連敗「真的很痛」　老將羅哈斯喊話：全隊該站出來了

惡夢6連敗「真的很痛」　老將羅哈斯喊話：全隊該站出來了

前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

前NBA扣將在隊友家性侵昏睡女子　遭重判8年4個月監禁

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

熱門新聞

164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻：不可思議

太陽2年42億續約當家球星布克！　刷新NBA史上單季最高薪紀錄

快訊／林昀儒、鄭怡靜捷報！　美國大滿貫賽強勢挺進混雙4強

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

洋基將勒馬修DFA！兩屆打擊王恐提前告別紐約

樂天桃猿誤發政治動態惹議　火速刪除道歉認操作失誤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1164公里火球怪物出世！連柯蕭都看傻

2太陽2年42億續約當家球星布克！

3林昀儒、鄭怡靜美國大滿貫賽　勇闖混雙4強

43屆MVP約基奇告知金塊不續約

5勒馬修被DFA！洋基5年情恐畫句點

最新新聞

1今天又沒中職看！下半季已6場延賽

2即／被點名首任運動部長　李洋首度現身反應曝

3紅襪吉田正尚終於復出　猛敲3安

4洋基菜鳥初登板7K　布恩承諾會再先發

5蔡其昌抵美！雙仔火力迎接召喚

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

李珠珢韓國甜美應援！　露小蠻腰熱舞電翻全場

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366