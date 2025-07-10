背部沒事！勇士阿庫尼亞暖身全壘打大賽　雙響大勝運動家

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士看板球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在今（10）日對運動家一役火力全開，單場掃出2發全壘打，率隊以9比2大勝，不僅打除外界對其背部傷勢的疑慮，更替即將到來的全壘打大賽暖身，展現極佳狀態。

阿庫尼亞前1場因下背部不適缺席系列賽首戰，但本場首打席就逮中斯賓斯（Mitch Spence）的曲球，轟出左外野大牆，帶動球隊單局灌進4分。根據《Statcast》數據顯示，這發全壘打擊球初速高達110英里，是他本季11轟中第4快，也是他生涯第37支首局首棒全壘打。

4局上，他面對1顆外角偏遠、距離好球帶中心達1.19英尺的曲球，硬是將球送進右外野牛棚，完成個人生涯第14次單場雙響砲，這也是他自2023年9月以來首度單場2轟。

Ronald Acuña Jr. hits his second HR of the night! pic.twitter.com/EgOt7TOX1Y — MLB (@MLB) July 10, 2025

勇士近期戰績陷入低潮，在此戰前近12場比賽吞下10敗，其中7場比賽得分僅1分或被完封，阿庫尼亞此期間打擊率僅0.171、OPS僅.481，沒有任何長打。

不過隨著他今日火力甦醒，勇士打線也逐漸回溫，萊利（Austin Riley）自當地時間6月20日以來第2次開轟，歐祖納（Marcell Ozuna）更自6月13日以來首度敲出全壘打，團隊火力正在加溫。

▲阿庫尼亞單場敲出雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

對勇士與全世界棒球迷而言，阿庫尼亞健康無疑是最大利多，他將在下周參加全壘打大賽，並在自家主場以國家聯盟先發外野手身分亮相今年明星賽，勢必再掀熱潮。