背部沒事！勇士阿庫尼亞暖身全壘打大賽　雙響大勝運動家

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士看板球星阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)在今(10)日對運動家一役火力全開,單場掃出2發全壘打,率隊以9比2大勝,不僅打除外界對其背部傷勢的疑慮,更替即將到來的全壘打大賽暖身,展現極佳狀態。

阿庫尼亞前1場因下背部不適缺席系列賽首戰,但本場首打席就逮中斯賓斯(Mitch Spence)的曲球,轟出左外野大牆,帶動球隊單局灌進4分。根據《Statcast》數據顯示,這發全壘打擊球初速高達110英里,是他本季11轟中第4快,也是他生涯第37支首局首棒全壘打。

4局上,他面對1顆外角偏遠、距離好球帶中心達1.19英尺的曲球,硬是將球送進右外野牛棚,完成個人生涯第14次單場雙響砲,這也是他自2023年9月以來首度單場2轟。

