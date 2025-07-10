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MLB明星賽將首度導入ABS電子好球帶！2026年有望全面上路

▲大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國職棒大聯盟（MLB）宣布，7月16日（台灣時間）在亞特蘭大舉行的明星賽，將首度導入「自動好壞球挑戰制度（ABS Challenge System）」。大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）宣布，7月16日（台灣時間）在亞特蘭大舉行的明星賽，將首度導入「自動好壞球挑戰制度（ABS Challenge System）」。此舉被視為2026年全面導入的前哨測試，自動判決系統距離進入例行賽只差一步。

這套「ABS挑戰制度」在今年春訓已經試行，各項規則將完整套用至全明星賽。根據規定，每隊擁有2次挑戰機會，若挑戰成功則可保留次數。

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挑戰僅限投手、捕手或打者本人在投球後第一時間內提出，需透過敲擊帽子或頭盔示意主審，其他球員與教練不得干預。一旦啟動挑戰，球場將播放動畫重播畫面，系統會即時顯示投球軌跡與好球帶位置，主審再根據ABS數據作出維持或改判的決定。

該系統由鷹眼（Hawk-Eye）技術支援，並透過 T-Mobile 的 5G 網路進行即時判定，確保速度與準確度。 根據MLB公布的數據，在春訓期間接受調查的球迷中，有72%認為ABS對觀賽體驗有正面影響，69%支持未來繼續實施，僅有10%表示反對。

這項技術已在小聯盟與春訓多場比賽中持續實驗，目前正由MLB競賽委員會進行評估，最快有望在2026年正式進入大聯盟例行賽。

大谷翔平也曾在今年3月11日對守護者的熱身賽中親身體驗ABS挑戰，當時他針對一顆被判為好球的投球提出挑戰，最終成功改判為壞球，並獲得保送。

他在2月受訪時也表示，「很期待從打者和投手的角度親身體驗，看看會有什麼樣的感覺。」

關鍵字： MLB明星賽ABS挑戰制度大聯盟技術更新

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