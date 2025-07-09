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樂天桃猿公布大巨蛋主場售票資訊　黃子鵬、梁家榮球員日送立牌

▲樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒樂天桃猿下半季「臺北大巨蛋主場」即將正式引爆，球團宣布，今年下半季共安排10場主場賽事於臺北大巨蛋進行，結合應援、收藏與音樂等元素，打造最強應猿主場，邀請球迷一同進場享受前所未有的棒球娛樂體驗。

為了讓球迷能有更舒適與多元的觀賽感受，樂天桃猿球團精心策畫多場主題活動，從8月8日起連續三場賽事，將以隊上吉祥物Rocky、猿氣小子與大聖為主角，推出限量主題T-shirt贈品，採每日不同款式、內野熱區限定方式發送，勢必引起收藏熱潮。

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▲樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

8月9日至10日，「響樂趴」主題活動首度進軍臺北大巨蛋，這也是球團連續第三年舉辦該主題。兩場分別以「古典之夜」與「世界名曲」為題，邀請專業演奏樂團在球場中演出鋼琴、小提琴、大提琴、交響樂及長笛等樂器，讓觀眾沉浸在古典與棒球交織的浪漫氛圍。

緊接著8月12日與13日則是球星黃子鵬與梁家榮的專屬球員日。球團推出限量組合式立牌贈品，凡購買內野全區有價票券即可免費兌換，每場限量3000份。此外，當日也將發送熱區限定應援毛巾，鼓勵球迷高舉口號、力挺球員。

作為壓軸的高潮，9月12日至14日三連戰賽後將安排重量級藝人卡司接力登場，舉辦連續三天的音樂演唱活動，為棒球賽注入更多激情與感動。球團強調，希望透過音樂與體育的結合，為球迷創造更豐富的觀賽體驗。

為因應購票熱潮，樂天桃猿也公布購票時程。自7月16日啟動優先購票，將依序開放金猿卡會員、年間席會員、樂猿卡會員與聯名卡卡友搶先購票，7月19日全面開放預售。官方提醒，優先購票期間，每人每場限購4張門票，全面開賣後單筆訂單最多可購買8張，並建議球迷使用ibon網路售票系統，因7-ELEVEN機台不提供電子票券取票功能。

樂天桃猿表示，下半季樂天桃猿臺北大巨蛋主場即將引爆，從收藏、應援到音樂，每一場都不容錯過。10號隊友們，準備好進場，一起讓這個夏天在臺北大巨蛋留下最難忘的回憶吧！

▲樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿大巨蛋主場資訊。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 樂天桃猿臺北大巨蛋棒球應援活動音樂演唱

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