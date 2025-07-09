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蒙西受傷後道奇打線全面熄火　5連敗期間每場平均不到2分

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇打線近期陷入大低潮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（9）日對釀酒人再度吞敗，慘遭本季首度5連敗，雖然大谷翔平在首局就擊出本季第31支首打席全壘打率先破局，但道奇打線未能延續攻勢，最終僅以1比3落敗。值得關注的是，道奇在這波5連敗期間，平均每場得分甚至不到2分，近3戰都僅拿1分，打線徹底陷入低潮。

重砲蒙西（Max Muncy）受傷離隊後，道奇打線急速下滑，在他缺陣的6場比賽中，平均得分跌到不到3分，蒙西在球季開季雖陷入低潮，但4月底開始配戴眼鏡後逐漸回穩，從5月初到7月初的這段期間，他繳出打擊率3成08、12轟、48分打點的亮眼表現，作為打線關鍵一環支撐全隊，也成為道奇在國聯西區拉開與教士、巨人差距的重要推手。

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▲▼道奇蒙西。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙西缺陣後，道奇場均得分不到3分。（圖／達志影像／美聯社）

然而，道奇得分低迷不只是被一件事情影響，本季洛城傷兵潮不斷襲擊，核心選手接連倒下，除了蒙西，道奇近期還接連失去外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、強打工具人艾德曼（Tommy Edman），雙雙因傷無法先發出賽，再加上以關鍵強心臟聞名的E.赫南德茲（Enrique Hernández）也因左手肘疼痛進入傷兵名單，讓道奇打線幾乎失去穩定結構。

同時，貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）狀態遲遲無法回升，使得原本高居大聯盟首位的道奇得分火力，也被迫陷入大低潮，近期對戰太空人、釀酒人等強投先發的賽程安排，更讓道奇陷入煎熬的局面。

關鍵字： MLB道奇

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