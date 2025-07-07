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謝淑薇溫網女雙、混雙都進8強　力拚第10座大滿貫金盃

▲▼謝淑薇與搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇與女雙搭檔奧絲塔朋科順利挺進溫網8強。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與「O妹」奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）在今年溫網女雙榮膺第4種子，16強賽以直落2力退「俄中組合」亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova）、張帥，並與混雙搭檔、波蘭悍將傑林斯基（Jan Zielinski）3盤擊敗勁敵美國組合湯森（Taylor Townsend）、金（Evan King），兩個項目都挺進8強。

溫網女雙第3輪賽事，謝淑薇與「O妹」首盤與「俄中組合」互破，第9局把握機會取得關鍵破發，6比4先下一城。次盤雖遇「雨神」攪局，比賽一度中斷，不過「台拉聯軍」並未受影響，回到場上後連拿5局，送給對手「貝果」，6比0輕鬆過關，直落2搶下8強門票，這是謝淑薇第7度在溫網闖進女雙8強，足見她在草地賽場的頂尖競爭力。

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▲謝淑薇、傑林斯基捧起2024溫網混雙金盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇、傑林斯基力拚衛冕溫網混雙冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

謝淑薇隨後又與波蘭悍將傑林斯基合體出擊混雙16強賽，迎戰今年法網亞軍湯森與金。雙方歷經3盤激戰，「台波聯軍」以6比4、5比7、6比3擊退強敵，順利晉級8強，連霸之路再向前邁進一步，謝淑薇也持續尋求個人第10座大滿貫冠軍。

謝淑薇深夜將對上英國地主索爾茲伯里（Joe Salisbury）與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），力拚混雙4強門票。女雙8強賽則預計明日登場，對手是羅馬尼亞瑟絲蒂（ Sorana Cirstea）、俄羅斯卡林斯卡婭（ Anna Kalinskaya）。

關鍵字： 網球溫布頓謝淑薇Jeļena OstapenkoJan Zielinski

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