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雙轟發威！波賽樂6局無失分　桃猿7比2克悍將

▲波賽樂、林承飛、張閔勛。（圖／樂天桃猿提供）

▲波賽樂。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿波賽樂6日先發對富邦悍將繳出6局無失分，林承飛、張閔勛開轟桃猿火力全開，率隊以7比2獲勝。

林政華、蔡鎮宇連續安打，成晉執行短打，梁家榮敲出高飛犧牲打先馳得點。林泓育掃出安打追加1分，張閔勛敲出安打，林承飛轟出全壘打，一口氣攻下5分。

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悍將4局上一度靠著2次四壞球保送及1次觸身球保送攻佔滿壘，桃猿喊暫停讓波賽樂調整，馬上飆出三振化解危機。5局上林澤彬、林岳谷接連安打，但最終仍留下殘壘。

林子偉掃出二壘安打，余德龍滾地球推進後，林政華適時安打再添1分。張閔勛7局下轟出陽春砲，本季第3轟出爐，同時刷新個人單季最多全壘打紀錄，將比數拉開至7比0。

前一戰狂轟猛炸的悍將打線，此戰悶了7局，終於在8局上靠申皓瑋轟出陽春砲攻下分數，陳真、孔念恩接連安打，高捷高飛犧牲打再下一城。

桃猿先發洋投波賽樂主投6局，用105球刷新生涯新高，其中70顆好球，被敲3支安打，送出6次三振，另有5次保送與1次觸身球，為單場最多保送，無失分。加上前一次（5月25日）對戰富邦悍將，已連續12局無失分，對戰防禦率仍為0。賴胤豪雖被敲二壘安打並投出保送，所幸回穩未掉分。陳柏豪中繼1局失2分。朱承洋守住最後一局。

悍將先發投手陳仕朋主投5局，被敲7支安打（含1發全壘打），送出2次三振，失5分皆為責失，吞下本季第3敗。

▲波賽樂、林承飛、張閔勛。（圖／樂天桃猿提供）

▲林承飛。（圖／樂天桃猿提供）

▲波賽樂、林承飛、張閔勛。（圖／樂天桃猿提供）

▲張閔勛。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 棒球樂天桃猿富邦悍將波賽樂林承飛

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