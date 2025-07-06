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全場為大谷翔平慶生！太空人主帥也送祝福笑言：不要投太久

▲大谷翔平生日賀圖。（圖／截自道奇官方X）

▲大谷翔平生日賀圖。（圖／截自道奇官方X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平5日（台灣時間6日）當地時間迎來31歲生日，並於主場對戰太空人隊擔任「第一棒、投手兼指定打擊」，是他生涯首次在生日當天登板投球。賽前整座球場瀰漫著祝福氣氛，就連對手總教練與大聯盟官方都獻上祝福，可說是生日氛圍滿點。

MLB官方Instagram特別發文為大谷慶生，寫下「祝大谷翔平31歲生日快樂」，並附上一張他手拿玩具球棒的童年照，趣味寫道「他從嬰兒時期就是強打者」。大聯盟官方社群特別為選手慶生，可說相當罕見。

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洛杉磯當地媒體《SportsNet LA》也發文致意：「神話般的存在、傳奇人物，獨一無二的大谷翔平，生日快樂！」對這位球星給予高度評價。

令人意外的是，對戰球隊太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也在賽前記者會上主動祝賀。當媒體提到今天是大谷的生日時，他微笑回應：「Happy birthday, Shohei！」還補充道：「我們當然有應戰計畫，也希望他不要在投手丘上待太久（笑）。我知道他正在從傷勢中復出，但現在只想說一句——翔平，生日快樂。」

比賽即將開始前，道奇隊的場邊記者透過麥克風為大谷準備驚喜，領著全場球迷倒數「3、2、1」，隨即球迷齊聲大喊：「Shohei，Happy Birthday！」為正準備熱身的大谷送上生日驚喜。

關鍵字： 大谷翔平洛杉磯生日棒球祝福

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