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狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

記者游郁香／綜合報導

狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）被拓荒者買斷後選擇加盟湖人，而非溜馬、金塊、公鹿等同樣頗具競爭力的隊伍，《HoopsHype》指出，他之所以做出如此選擇，關鍵在於能2018年同梯唐西奇（Luka Doncic）聯手。不過球評帕金斯（Kendrick Perkins）向他發出警告，稱這可能是他證明自己的最後機會。

《HoopsHype》報導，多支球隊曾與艾頓接觸，但他認為湖人提供最佳的環境，且可與唐西奇搭檔。這位昔日在太陽搭配保羅（Chris Paul）與盧比歐（Ricky Rubio）時打出高效表現的長人，盼與NBA頂級傳球手建立默契，他與唐西奇同為2018年選秀前三順位，且共享同一經紀人。

▲▼湖人簽下狀元長人艾頓，他是詹姆斯生涯聯手的第9位選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

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▲艾頓選擇加盟湖人，能與同梯的唐西奇聯手是關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

艾頓上季替拓荒者出賽40場，繳出場均14.4分、10.2籃板，命中率達56.6%。生涯至今平均16.4分、10.5籃板，曾在2021年助太陽闖進總冠軍賽。湖人今年季後賽首輪遭灰狼淘汰，碰上戈貝爾（Rudy Gobert）、藍道（Julius Randle）與里德（Naz Reid），內線明顯缺乏對抗性，網羅艾頓補足禁區戰力空缺。

不過前NBA球員、《ESPN》球評柏金斯對這位新加盟的狀元中鋒提出嚴正警告，提醒他必須擺正心態，這可能是他「最後的機會」，「看看西區有哪些中鋒，約基奇（Nikola Jokic）、森根（Alperen Sengun）、戴維斯（Anthony Davis），他們聽到湖人簽下艾頓的消息都準備好了。你會很忙的，大個子。這就是你該自我檢視、全力以赴的時候。」

▲▼湖人簽下狀元長人艾頓，他是詹姆斯生涯聯手的第9位選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏金斯警告艾頓：「魔術強森與沃西都在看著你。」（圖／達志影像／美聯社）

「人們希望看到你願意去做那些細節小事，」柏金斯補充道，「你身處的是競爭激烈的西區，不用說整個聯盟的程度。你現在身負重大責任，你為體壇歷史最悠久的豪門之一打球，魔術強森（Magic Johnson）每天都在看你，傳奇沃西（James Worthy）也在看著你。你必須上場、交出表現，就這麼簡單。」

他進一步強調，「你必須打出高水準，做好那些看似微小但重要的事。因為你沒辦法騙過湖人這支球隊，也騙不過湖人球迷或那些熱情的評論員，他們會把你叫出來。」

▲湖人唐西奇。（達志影像／美聯社）

▲金童唐西奇成為2018年狀元艾頓選擇湖人的關鍵因素。（達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Deandre AytonLuka DoncicKendrick Perkins

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