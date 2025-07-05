偷偷擊掌徐若熙被拍到！陳傑憲在壘上享受他的投球：一定會旅外

▲陳傑憲與徐若熙偷偷擊掌被捕捉。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅四爺陳傑憲4日在6局結束後，被捕捉到在場上與徐若熙擊掌的畫面，他自嘲自己去年對徐若熙「6支4」，不是四支安打，是四次三振（實際上為7打數3次三振），也看好他背負著球界期待，成功旅外。

「我們偷偷擊掌被拍到？」陳傑憲笑言，「若熙是本土投手最好的先發投手，關注度也很高，加上古林睿煬的例子，大家也很關心投球。身為對手的我，比賽也很努力跟他對決，他投得很有威脅性，除了對林佳緯首球Miss之外，都丟得很好，直球以及最拿手的變速球都很犀利，看影片都能看出來。」

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回顧第六局，陳傑憲靠游擊手失誤上壘，徐若熙成功守住危機，陳傑憲說，「對上中心棒次都很厲害，有辦法穩住情勢，滿值得讚許。他能冷靜危機處理，在壘上看他投球很享受。他的球數也很到了，（換局時）他看著我，我看著他，就對笑然後擊掌。」

在國際賽相處後，彼此更熟悉，陳傑憲說，「原本就覺得他很厲害，又更了解他私下做人處事，投球很執著又很謙虛，在他有好的表現，身為對手、學長，必須給他一個稱讚。」徐若熙頂著球界壓力、球探有關注，能投得這麼好實屬難能可貴。

統一獅本季首次對決徐若熙，陳傑憲賽前就很期待，他自嘲，「去年6支4，打6次被三振4次（實際上為7打數3次三振、1支安打），想知道面對他的球威，自己有沒有進步，能跟這麼好的打者對決，打者也很榮幸，互相較勁學習，這也是中職滿可愛的地方。私下是朋友，場上是對手，彼此專心做該做的事。」

看好徐若熙旅外，陳傑憲說，「一定會出去，他跟古林差不多等級，實力都認同，各有優缺點，最主要希望他保持健康到球季，希望還有下次的對決。」