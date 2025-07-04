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陳真接冰箱代言「有點不好意思」　許願下一個業配：不要再冰的

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將外野手陳真意外獲得冰箱代言機會，廣告一出在網路上掀起熱烈討論。不過談起這次代言，陳真苦笑直言，「不知道是不是好事，感覺也不是因為正面的事情接到……有點不好意思。」

這支廣告由經紀公司在6月協助接洽，是陳真生涯第一次參與業配拍攝，「先前可能就是接一些小東西發貼文。」許多橋段都是自己現場即興發揮，「除了功能方面，其他基本上都是當下講的。」拍攝過程雖然順利沒NG，但他笑說，「很尷尬耶，超級尷尬。」

即便自己覺得表現生澀，廣告一上線後卻引發極高關注。陳真直言相當意外，當初還有些遲疑，「昨天經紀人說可以發了，我還想說可以嗎？會不會很奇怪？但公關有說OK。」

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今天賽前練習時，陳真也成了隊友眼中的「代言紅人」，甚至被虧「家裡是不是現在冰箱太多了？」

「說實在，會接到這個代言好像不是因為我表現好……所以有點不好意思，希望以後可以因為打得好，才有更多這種機會。」陳真苦笑表示。

陳真也期待下一次是因為自己的好表現接到業配，並直呼，「不要再冰的啦！希望下次可以接到微波爐、烤箱啊之類。」藉此呼應熱男稱號。

檢視上半季表現，陳真直言對自己標準嚴格，尤其守備方面還有不少進步空間，「有很多細節都可以更好，當然打擊也是，都要再加油。」

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