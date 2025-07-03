大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今（3）日在主場迎戰芝加哥白襪，大谷翔平以指定打擊身份先發上陣，繳出 5打數1安打、1得分的表現。比賽進行至9局下半，雙方戰成4：4平手，大谷在此時上演久違的盜壘戲碼，不僅是他自5月20日對響尾蛇之戰以來，相隔38場比賽的首次盜壘，更在隨後 佛里曼（Freddie Freeman） 的再見安打中跑回致勝分，幫助道奇以 5：4 戲劇性逆轉對手。

值得一提的是，這場比賽同時見證了 左投名將克蕭（Clayton Kershaw）達成生涯 3000 次三振的歷史性時刻，道奇用勝利為這場紀念之戰增添榮耀。

總教練羅伯斯（Dave Roberts） 賽後談到大谷這次盜壘時表示，「那是一個我們給出『綠燈』信號、能將跑者推進得點圈的好時機。在某種意義上，是一次『計算過的賭注』。翔平起跑時機抓得很好，表現得非常出色。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，球隊對大谷的盜壘能力有十足信心，因為他在去年曾單季成功盜壘 54 次，證明具備絕對的威脅性。

當時的情況是一出局、一三壘有人，由貝茲Mookie Betts） 擊出左外野高飛犧牲打先追平比分。大谷則在防守專注力轉移的一瞬間果斷起跑，盜上二壘，隨後利用弗里曼的安打，快腿衝刺回本壘拿下再見分。

針對近期盜壘次數減少的現象，大谷先前曾說明，「基本上我只會在成功機率夠高時才選擇起跑。」





▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）