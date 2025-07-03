國王有意網羅他！前MVP衛少想回家鄉　洛城迷：別來湖人就好

Russell Westbrook wants his next team to be “closer to home” with his family residing in LA, per @MarcJSpears.



What team other than the Lakers should sign him????



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記者游郁香／綜合報導

前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）在金塊打完1季後成為自由球員，《ESPN》爆料國王有意網羅他，他本人傾向回家鄉附近打球。這項消息卻讓不少湖人球迷神經緊繃，紛紛在社群喊話，「千萬別回湖人！」

《ESPN》名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）在節目《NBA Today》中披露，沙加緬度對衛少表達興趣，而他本人目前最在意的事是「離家近一點」。身為洛杉磯出身的他，有意回到加州附近打球並不令人意外，若選擇國王，地理上確實不算太遠。

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▲衛斯布魯克成為自由球員後，傳出國王隊有意招手。（圖／達志影像／美聯社）

衛少上季轉戰金塊之前的3季，都效力洛城球隊，包括湖人與快艇，如今傳出他想回洛杉磯附近打球， 紫金球迷又驚又慌，紛紛喊話，「別再回湖人了。」「任何球隊都行，只要不是湖人，讓勇士或國王簽他去吧。」「湖人千萬別簽他，拜託別再來一次。」「哪都好，就是別回湖人。」不過也有部分網友持開放態度，認為以底薪簽下衛少當替補控衛「沒那麼糟」。

衛少2021年夏天轉戰湖人時曾被視為3巨頭爭冠拼圖，但首季與球隊化學反應不佳，最終無緣季後賽。直到他2023年被交易後，湖人才打出佳績，一路殺進西區冠軍賽，這段經歷成為洛城球迷不願見他回歸的關鍵因素。

▲2021年加盟湖人後，衛斯布魯克與詹姆斯組隊仍無緣季後賽。（圖／達志影像／美聯社）