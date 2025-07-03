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前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲庫明加在柯瑞缺陣時曾扛起火力重任，引發外界對其定位的討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士2019年選進的次輪前場新秀帕斯霍爾（Eric Paschall）的一段舊訪談，最近引起了熱議，他今年初在播客節目中坦言，和天王柯瑞（Stephen Curry）同場打球並不容易，「我無法習慣要幫人設掩護、放棄空檔投籃。」他的經歷讓人聯想到不確定是否會留隊的「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）。

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帕斯霍爾2019年進入NBA，菜鳥季時因當家一哥柯瑞手掌骨折、整季只打了5場而獲得大量持球機會，繳出場均14分的不俗表現，在年度最佳新秀票選中名列第6。但柯瑞隔年歸隊後，他無法融入以「咖哩大神」為主的體系，「我那時根本無法和柯瑞搭配。」

帕斯霍爾今年1月曾在播客節目《Entirely NBA》中，談到與柯瑞同場打球的掙扎，「你們可以把我看成迷你版的格林（Draymond Green），但我喜歡得分，那時候我心態完全轉不過來，」他坦言，「我當時想的是，『我有機會上場了，那我就放開來打』。」

▲勇士帕斯霍爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕斯霍爾曾在菜鳥季打出不錯表現，但與柯瑞共存失敗後離開勇士。（圖／達志影像／美聯社）

帕斯霍爾說，「我最後甚至自己要求從板凳出發，因為我根本無法習慣要去幫人設掩護、放棄空檔投籃。我當時的思維是，只要我有空檔，我就出手。那給了我一種錯誤的NBA認知。」最終他在2021-22賽季前被勇士交易，隔年便淡出NBA舞台。

帕斯霍爾的經歷，讓不少球迷與分析師聯想到庫明加。《NBC體育》灣區站分析，與帕斯霍爾相似，庫明加是一名偏好持球進攻的前鋒，在柯瑞缺陣時發揮更亮眼，尤其在今年季後賽次輪對上灰狼時，柯瑞因腿筋拉傷缺陣大多數時間，庫明加成為攻擊重心，打出一系列高效率表現。

隨著庫明加進入受限自由球員市場，勇士與他的未來合作關係將面臨重大抉擇，而帕斯霍爾的經歷，無疑成為值得雙方借鏡的「警示案例」。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士大物庫明加成為受限自由球員，未來動向備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen CurryEric PaschallJonathan Kuminga

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