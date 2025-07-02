運動雲

>

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

▲南英商工隊長劉曜維。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南英商工隊長劉曜維。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年中華職棒選秀會中，台南南英商工內野手劉曜維在第六輪獲得樂天桃猿青睞。劉曜維在得知自己被選上的瞬間興奮不已，而他的家世背景也成為關注焦點——原來他的姑姑正是大法官被提名人、法律界重量級人物劉靜怡教授。

一度無望　走向停車場驚喜來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

選秀當天，劉曜維正在宿舍一邊整理東西、一邊看著電視轉播。隨著每一輪名單揭曉，他的名字始終沒出現，心情逐漸沉了下來，「一開始看都沒自己，感覺應該沒機會了吧。」

失望之餘，他乾脆準備出門吃飯，就在走出宿舍、踏上前往停車場的路上，轉播畫面播到樂天桃猿第六輪指名。原本已不抱期待的他，沒想到下一秒聽見自己的名字，腳步一頓，整個人瞬間愣住，接著興奮地大叫、抱住身邊的同學又笑又跳。

他難掩激動表示，「本來大家都說今年是小年，應該頂多選到第5、第6輪，我看完第5輪都沒到自己名字，感覺就沒機會，結果一講完馬上被叫到，真的好開心！」

木棒聯賽後萌生挑戰職棒想法　接受樂天測試獲肯定

劉曜維透露，自己在木棒聯賽後萌生挑戰職棒想法，「感覺有機會，決定試看看。」據了解，他在選前也曾到樂天和味全參加測試，不過當時並沒設想要去哪一隊，「但我真的滿喜歡統一跟樂天，能被樂天選到，覺得自己很幸運！」

樂天球團對劉曜維留下不錯的印象，認為他揮棒流暢、守備穩健，在自辦測試會上也獲得教練肯定。不只場上表現佳，私下也是個自律認真、態度積極的選手。在中後段選進他，就是看好他有養成空間與發展潛力。

至於樂天陣中是否有熟識球員？劉曜維透露，「去年培訓時認識的游承勳學長，他人很好，也很開朗，知道我被指名後，還傳訊息來恭喜我。」

劉曜維主要守備位置為游擊與三壘，南英總教練佟百聖認為，他的腳程與守備是兩大優勢。他本人坦言，守備範圍與接球手感是他比較有自信之處，打擊方面則需要加強，「包括力量，我也希望能更穩定。」

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

姑姑法學界重量級 身份曝光引熱議

隨著獲得樂天指名，劉曜維的家世背景也被挖出，他的姑姑劉靜怡現任國立臺灣大學國家發展研究所教授兼所長，美國芝加哥大學法學博士。長期在臺灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。她也曾多次參與憲法法庭重大釋憲案件，例如，擔任111年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。去年底被提名為大法官，但最終未過同意門檻。

姑姑背景驚人，連樂天球隊都嚇到，沒有想到這麼大咖。劉曜維笑說，有看到球迷開玩笑稱，「樂天財務（法務）瑟瑟發抖，其實姑姑也不會聊工作上的事，見面都是關心彼此，家裡怎麼了，我知道她很厲害，但沒想到這麼有名。」

姑姑也時常在臉書轉發他的新聞，劉曜維笑說，「知道我被選到，她很高興，感覺比我自己都還開心，有一直傳訊息關心我。」

父母從事金融業 挺兒追夢不後悔

除了姑姑，劉曜維的父母則從事金融業。他透露，爸爸對他投入棒球始終抱持支持態度，「因為爸爸覺得打棒球這事情，只有30、40歲前才可以做，但讀書幾歲讀都可以 ，不要讓自己後悔。」

如今成功踏上職棒之路，劉曜維知道真正的挑戰才正要開始。不過對父親而言，他認為，「爸爸應該很開心，家人都是因為我才開始看球。」他也給自己目標，期許3年內能站穩一軍。

關鍵字： 劉曜維職棒樂天桃猿台南南英商工家世

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

陳晨威熱戀兄弟啦啦隊女神　經紀公司：尊重不干涉私領域

陳晨威熱戀兄弟啦啦隊女神　經紀公司：尊重不干涉私領域

快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

勇士兩冠軍成員在鵜鶘重聚　昔浪花小弟歡迎魯尼：太嗨了

勇士兩冠軍成員在鵜鶘重聚　昔浪花小弟歡迎魯尼：太嗨了

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

大谷翔平轟史上最速moonshot！一人包辦道奇擊球初速排行榜

大谷翔平轟史上最速moonshot！一人包辦道奇擊球初速排行榜

周宗志翻秩序冊找回他　林鴻祥從工地重拾棒球夢獲味全指名

周宗志翻秩序冊找回他　林鴻祥從工地重拾棒球夢獲味全指名

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

熱門新聞

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟　還寫下史上第4人壯舉

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

震撼！公鹿簽下溜馬10年禁區主將透納　裁掉重傷里拉德惹怒字母哥

陳晨威熱戀兄弟啦啦隊女神　經紀公司：尊重不干涉私領域

快訊／雷霆一哥SGA獲4年破83億續約　年薪20.8億創NBA史上新高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓籍電玩系啦啦隊女神文慧真加入統一獅

2大谷翔平炸裂！達成連續5年30轟壯舉

3看到野手登板就火大！大聯盟OB震怒

4公鹿簽下溜馬禁區主將　裁掉里拉德

5陳晨威戀情曝光　經紀公司回應了！

最新新聞

1瓊斯盃女籃開打　混血小將洪蓓雯首秀

2世大運中華男籃　佛光盃首秀狂勝41分

3猿第6指名　姑姑竟是大法官提名人！

4王君佑獲富邦悍將指名　王念好秒傳「我愛你」

5統一獅封王慶祝第二波！在地百店同歡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

學生見「超短線扯鈴」傻眼　老師靈活示範還能繞腳

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366