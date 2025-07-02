原以為無望！劉曜維驚喜獲猿指名　姑姑「法界大咖」超狂背景被挖出

▲南英商工隊長劉曜維。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

2025年中華職棒選秀會中，台南南英商工內野手劉曜維在第六輪獲得樂天桃猿青睞。劉曜維在得知自己被選上的瞬間興奮不已，而他的家世背景也成為關注焦點——原來他的姑姑正是大法官被提名人、法律界重量級人物劉靜怡教授。

一度無望 走向停車場驚喜來了

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選秀當天，劉曜維正在宿舍一邊整理東西、一邊看著電視轉播。隨著每一輪名單揭曉，他的名字始終沒出現，心情逐漸沉了下來，「一開始看都沒自己，感覺應該沒機會了吧。」

失望之餘，他乾脆準備出門吃飯，就在走出宿舍、踏上前往停車場的路上，轉播畫面播到樂天桃猿第六輪指名。原本已不抱期待的他，沒想到下一秒聽見自己的名字，腳步一頓，整個人瞬間愣住，接著興奮地大叫、抱住身邊的同學又笑又跳。

他難掩激動表示，「本來大家都說今年是小年，應該頂多選到第5、第6輪，我看完第5輪都沒到自己名字，感覺就沒機會，結果一講完馬上被叫到，真的好開心！」

木棒聯賽後萌生挑戰職棒想法 接受樂天測試獲肯定

劉曜維透露，自己在木棒聯賽後萌生挑戰職棒想法，「感覺有機會，決定試看看。」據了解，他在選前也曾到樂天和味全參加測試，不過當時並沒設想要去哪一隊，「但我真的滿喜歡統一跟樂天，能被樂天選到，覺得自己很幸運！」

樂天球團對劉曜維留下不錯的印象，認為他揮棒流暢、守備穩健，在自辦測試會上也獲得教練肯定。不只場上表現佳，私下也是個自律認真、態度積極的選手。在中後段選進他，就是看好他有養成空間與發展潛力。

至於樂天陣中是否有熟識球員？劉曜維透露，「去年培訓時認識的游承勳學長，他人很好，也很開朗，知道我被指名後，還傳訊息來恭喜我。」

劉曜維主要守備位置為游擊與三壘，南英總教練佟百聖認為，他的腳程與守備是兩大優勢。他本人坦言，守備範圍與接球手感是他比較有自信之處，打擊方面則需要加強，「包括力量，我也希望能更穩定。」

▲劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

姑姑法學界重量級 身份曝光引熱議

隨著獲得樂天指名，劉曜維的家世背景也被挖出，他的姑姑劉靜怡現任國立臺灣大學國家發展研究所教授兼所長，美國芝加哥大學法學博士。長期在臺灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。她也曾多次參與憲法法庭重大釋憲案件，例如，擔任111年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。去年底被提名為大法官，但最終未過同意門檻。

姑姑背景驚人，連樂天球隊都嚇到，沒有想到這麼大咖。劉曜維笑說，有看到球迷開玩笑稱，「樂天財務（法務）瑟瑟發抖，其實姑姑也不會聊工作上的事，見面都是關心彼此，家裡怎麼了，我知道她很厲害，但沒想到這麼有名。」

姑姑也時常在臉書轉發他的新聞，劉曜維笑說，「知道我被選到，她很高興，感覺比我自己都還開心，有一直傳訊息關心我。」

父母從事金融業 挺兒追夢不後悔

除了姑姑，劉曜維的父母則從事金融業。他透露，爸爸對他投入棒球始終抱持支持態度，「因為爸爸覺得打棒球這事情，只有30、40歲前才可以做，但讀書幾歲讀都可以 ，不要讓自己後悔。」

如今成功踏上職棒之路，劉曜維知道真正的挑戰才正要開始。不過對父親而言，他認為，「爸爸應該很開心，家人都是因為我才開始看球。」他也給自己目標，期許3年內能站穩一軍。