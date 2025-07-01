運動雲

>

富邦勇士教練團異動！吳永仁升任總教練　許晉哲專任領隊

▲▼吳永仁升任富邦勇士總教練。（圖／富邦勇士提供）

▲吳永仁升任富邦勇士總教練。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

臺北富邦勇士今（1）日宣布教練團人事調整，原執行教練吳永仁即日起升任總教練，原總教練許晉哲將專任球隊領隊，未來兩人憑藉豐富經歷，攜手整合球隊培育更多優秀人才，持續為台灣籃壇貢獻。

總教練吳永仁於2007年至2011年、2012年至2017年以球員身份加入富邦，2017年高掛球鞋後，擔任富邦勇士助理教練一職，臨場輔佐領隊許晉哲，期間兩人並肩作戰長達7年，聯手贏得四座總冠軍，2024年吳永仁升任執行教練，首年擔任執行教練的他，發揮自身在籃球領域的豐富經歷，上賽季自熱身賽到總冠軍賽，站在球隊最前線指導球員並擔綱更多責任，最終帶領球隊重返總冠軍賽，吳永仁的執教表現深獲球團高度肯定，正式升任總教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦勇士總經理葉宗穎表示，「永仁教練在富邦體系下待了將近20年，非常了解團隊整體運作模式，上賽季接任執行教練，展現優異執教能力，帶領球隊穩定發揮，休賽季與許晉哲領隊討論後，我們一致看好永仁的執教能力，決定下賽季總教練一職交棒給永仁，未來他將全權負責球隊訓練與調度，相信團隊在他的帶領之下，能進一步成長再創佳績，孕育出更多優秀球員。」

▲富邦勇士林志傑、賴廷恩、許晉哲、莫巴耶。（圖／勇士提供）

▲資深冠軍教頭許晉哲專任勇士領隊。（圖／勇士提供）

即將轉換新身份、擔任總教練的吳永仁談到，「對於能在同支球隊一路從球員到助教，再從助教轉任執行教練到總教練，我感到非常榮幸也充滿感激，感謝球團的信任並給予我機會，將重任交付給我，也感謝過往指導且支持我的教練們，讓我在擔任助教期間學習成長，累積不少寶貴的經驗，更謝謝球員們一直以來的努力與信任，期待和大家一起邁向新的挑戰。未來我會以更大的責任感與投入，帶領這支球隊，讓勇士成為令大家尊敬、讚賞、喜愛的球隊！」

領隊許晉哲自2017年以來接下球隊總教練，執教期間奪下一座SBL年度教練、一座PLG年度教練，以及四座總冠軍，更是勇士在PLG完成三連霸霸業、建立勇士王朝之路的重要角色，勇士球團由衷感謝領隊許晉哲這些年來的執教，不僅對團隊做出極大貢獻，更給予新一代教練們樹立典範性的榜樣，未來許晉哲將專任勇士隊領隊，專注於負責統籌球員管理及發展，整合集團資源投入球隊，有效掌握團隊運作，幫助台灣籃球環境正向發展，持續為台灣籃壇盡一份心力。

臺北富邦勇士總教練吳永仁籃球生涯簡介

球員時期
2003-2006：SBL台灣銀行
2006-2011：SBL緯來獵人/台灣大雲豹
2011-2012：SBL台灣啤酒
2012-2017：SBL台灣大/富邦勇士

教練時期
2017-2024/07：SBL富邦勇士/ABL臺北富邦勇士/PLG臺北富邦勇士(助理教練)
2024/07-2025/07：PLG臺北富邦勇士(執行教練)
2025/07-至今：PLG臺北富邦勇士(總教練)

關鍵字： TPBL富邦勇士吳永仁許晉哲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

5蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

最新新聞

1大坂直美晉級溫網次輪

2「希臘男神」溫網背傷復發心碎退賽

3富邦勇士教練團異動！吳永仁升總教練

4超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

5湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366