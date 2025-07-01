富邦勇士教練團異動！吳永仁升任總教練　許晉哲專任領隊

▲吳永仁升任富邦勇士總教練。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

臺北富邦勇士今（1）日宣布教練團人事調整，原執行教練吳永仁即日起升任總教練，原總教練許晉哲將專任球隊領隊，未來兩人憑藉豐富經歷，攜手整合球隊培育更多優秀人才，持續為台灣籃壇貢獻。

總教練吳永仁於2007年至2011年、2012年至2017年以球員身份加入富邦，2017年高掛球鞋後，擔任富邦勇士助理教練一職，臨場輔佐領隊許晉哲，期間兩人並肩作戰長達7年，聯手贏得四座總冠軍，2024年吳永仁升任執行教練，首年擔任執行教練的他，發揮自身在籃球領域的豐富經歷，上賽季自熱身賽到總冠軍賽，站在球隊最前線指導球員並擔綱更多責任，最終帶領球隊重返總冠軍賽，吳永仁的執教表現深獲球團高度肯定，正式升任總教練。

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富邦勇士總經理葉宗穎表示，「永仁教練在富邦體系下待了將近20年，非常了解團隊整體運作模式，上賽季接任執行教練，展現優異執教能力，帶領球隊穩定發揮，休賽季與許晉哲領隊討論後，我們一致看好永仁的執教能力，決定下賽季總教練一職交棒給永仁，未來他將全權負責球隊訓練與調度，相信團隊在他的帶領之下，能進一步成長再創佳績，孕育出更多優秀球員。」

▲資深冠軍教頭許晉哲專任勇士領隊。（圖／勇士提供）

即將轉換新身份、擔任總教練的吳永仁談到，「對於能在同支球隊一路從球員到助教，再從助教轉任執行教練到總教練，我感到非常榮幸也充滿感激，感謝球團的信任並給予我機會，將重任交付給我，也感謝過往指導且支持我的教練們，讓我在擔任助教期間學習成長，累積不少寶貴的經驗，更謝謝球員們一直以來的努力與信任，期待和大家一起邁向新的挑戰。未來我會以更大的責任感與投入，帶領這支球隊，讓勇士成為令大家尊敬、讚賞、喜愛的球隊！」

領隊許晉哲自2017年以來接下球隊總教練，執教期間奪下一座SBL年度教練、一座PLG年度教練，以及四座總冠軍，更是勇士在PLG完成三連霸霸業、建立勇士王朝之路的重要角色，勇士球團由衷感謝領隊許晉哲這些年來的執教，不僅對團隊做出極大貢獻，更給予新一代教練們樹立典範性的榜樣，未來許晉哲將專任勇士隊領隊，專注於負責統籌球員管理及發展，整合集團資源投入球隊，有效掌握團隊運作，幫助台灣籃球環境正向發展，持續為台灣籃壇盡一份心力。

臺北富邦勇士總教練吳永仁籃球生涯簡介

球員時期

2003-2006：SBL台灣銀行

2006-2011：SBL緯來獵人/台灣大雲豹

2011-2012：SBL台灣啤酒

2012-2017：SBL台灣大/富邦勇士

教練時期

2017-2024/07：SBL富邦勇士/ABL臺北富邦勇士/PLG臺北富邦勇士(助理教練)

2024/07-2025/07：PLG臺北富邦勇士(執行教練)

2025/07-至今：PLG臺北富邦勇士(總教練)