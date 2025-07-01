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李珠珢超強魅力！富邦悍將墊底票房卻飆升　主場成長率聯盟第1

▲富邦啦啦隊韓籍「三本柱」左起李雅英、南珉貞、李珠珢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦啦啦隊韓籍「三本柱」左起李雅英、南珉貞、李珠珢。（圖／記者楊舒帆攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒36年上半季賽程正式結束，各隊進場觀眾人數普遍成長，其中最吸睛的莫過於戰績墊底的富邦悍將。儘管僅繳出21勝39敗、再度排名6隊末位，但憑藉韓籍啦啦隊3本柱李珠珢、李雅英與南珉貞領軍應援，主場票房逆勢飆升，平均每場進場人數達1萬0288人，成長率高達40.8%，為全聯盟之最。

富邦悍將今年靠著主場「新莊城堡」的經營巧思與啦啦隊火熱魅力吸引海量球迷進場，在「韓籍3本柱」與本土應援團聯手炒熱氣氛下，悍將上半季主場戰績也有16勝14敗的正向表現，場均觀眾人數更高居聯盟第2，僅次於中信兄弟的1萬2415人（成長率22.95%），進一步鞏固其人氣球隊地位。

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▲Fubon Angels悍將啦啦隊成員李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

▲Fubon Angels悍將啦啦隊成員李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

根據聯盟統計，2025年中職上半季總觀眾人數達到168萬7163人，平均單場9373人，整體較去年同期成長29.46%。除富邦外，味全龍亦表現亮眼，主場場均達1萬0168人，成長率26.45%；其餘依序為樂天桃猿（8317人，成長14.15%）、統一7-ELEVEN獅（7793人，成長22.53%）以及台鋼雄鷹（7255人，成長3.47%）。

值得一提的是，今年在12強冠軍與WBC資格賽等國際賽激勵下，中職各地票房大幅提升，5月3日甚至創下史上首次「3地室外球場同時破萬人」的紀錄，顯示職棒熱度不再侷限於大巨蛋場次。

即便成績未如理想，富邦悍將透過場邊行銷與人氣應援策略，成功撐起票房半邊天，也再次證明經營得宜，球迷支持將不受戰績左右。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將

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