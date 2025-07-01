大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

「他真的是一位擁有特別天賦的天才。」皇家隊總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）在大谷翔平登板後，毫不吝嗇給出最高讚賞。

美國時間6月28日，道奇隊作客皇家主場，大谷翔平先發繳出兩局無失分內容，更在首局投出時速101.7英里（約163.7公里）的火球，刷新他個人在大聯盟的正式比賽最快球速紀錄，震撼全場。

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這場比賽是大谷復出後第3場登板，他雖仍處於復健限制階段，但節奏穩定、球速提升，平均球速達98.6英里（約158.6公里）。他賽後表示，「如果在實戰打擊練習（Live BP）階段這樣投，可能投不出這個速度。」

奎特拉羅受訪時坦言，當下根本沒看球速顯示，「因為他投得有多快，用肉眼就能看出來，不需要看數字。」他進一步補充，大谷作為打者持續出賽的同時，也進行投手復健，是極為罕見的情況，「他每天承受著極大的訓練量，現在的他，幾乎是在對大聯盟打者進行復健登板。沒有其他選手能做到這件事。」

一般投手傷癒復出，通常會先從小聯盟進行調整登板，但大谷身為道奇打線的核心，球隊選擇讓他直接在大聯盟層級逐步實戰調整，這種「一軍復健」做法在職業棒球界相當罕見。

此作法曾引來部分批評，認為將正式比賽當作復健，對對手不敬。不過，奎特拉羅不以為意，「我們不應只看當下表現，更應思考——大谷對這項運動意味著什麼？他是怎樣的存在？又會如何影響未來？」