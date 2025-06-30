悍將7月再次攜手《Monster Hunter Now》　韓國女團熱力獻唱

▲富邦悍將「熱力製造所」7月12、13日登場 《Monster Hunter Now》再臨新莊。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將下半季首場主題日「熱力製造所」將於7月12、13日在新莊棒球場登場，攜手人氣手機遊戲《Monster Hunter Now》再度跨界合作，活動內容全面升級。韓國新生代嘻哈女團「YOUNG POSSE」也將於13日擔任開球嘉賓並帶來賽後演出，為悍將球迷帶來一場視聽盛宴。

繼去年合作好評不斷，今年悍將與《Monster Hunter Now》再度聯手，凡購票入場觀眾皆可獲得悍將限定聯名公會卡背景與紀念扇子。新用戶下載遊戲並出示手機畫面，還能兌換悍將APP點數與限量好禮；參與現場拍照或按讚活動也能再抽贈品。12日邀請到《Monster Hunter Now》遊戲總監菅野千尋首度來台，擔任當天開球嘉賓，為悍將投出熱血一球。

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13日迎來最大亮點，韓國新銳嘻哈女團「YOUNG POSSE」將於賽前現身見面會，並於賽後登台獻唱，展現滿點舞台魅力。由Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun組成的YOUNG POSSE，憑藉〈XXL〉、〈ATE THAT〉等代表作迅速爆紅，融合Y2K與嘻哈風格的鮮明形象備受矚目。她們此次特別排除萬難訪台，勢必掀起悍將主場高潮。

活動兩天更安排豐富互動內容，12日賽前Fubon Angels將與球迷進行「西瓜大挑戰」互動遊戲，13日賽前則有「YOUNG POSSE」限定見面會；場外活動包含「悍將冰力解鎖」、「夏日雷霆挑戰」、「熱浪平衡之巔」等多項闖關挑戰，完成後可參加抽獎，活動詳情可至富邦悍將官方粉絲團查詢。

▲▼富邦悍將「熱力製造所」7月12、13日登場 《Monster Hunter Now》再臨新莊。（圖／富邦悍將提供）