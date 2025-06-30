詹皇若喊賣我交易難度高　ESPN專家：看不到合理且可行方案

▲詹姆斯執行5260萬選項續留湖人，但仍保留未來彈性。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）執行價值5260萬美元的球員選項後，並未打消外界對他未來動向的猜測，他的經紀人保羅（Rich Paul）強調仍會評估整體情勢、以爭冠為前提做決策。不過《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）直言，若詹皇真考慮被交易，實際操作難度極高。

溫德霍斯特在廣播節目中表示，詹姆斯與保羅釋出的訊息「模糊得像爛泥」，令人無法確定他們真正的立場與目的。他指出，詹皇是聯盟唯二擁有「交易否決權」的球員之一（另一位是畢爾（Bradley Beal）），完全掌握去留主導權，湖人無法左右他的決定。

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▲專家直言詹皇若要求交易將極為困難，幾無可行方案。（圖／達志影像／美聯社）

「如果他希望被交易，他會主動表態。但目前他還沒這麼做，一切都還在他手上。」溫德霍斯特說，2025年要交易一位年薪超過5300萬美元、又只願加盟爭冠球隊的球星，幾乎不可能，若真發生，恐需多支球隊合作才能完成。

「我花了一整天在研究他的交易可能性，但真的沒有合理可行的方案，」溫德霍斯特坦言，「如果這是他逐步施壓的過程，我不確定這條路會走到哪。他對湖人的訊息始終如一，就是要補強，但這已經說了7年。」

溫德霍斯特認為，詹姆斯目前策略不明，湖人方面也沒有打算送走他，「老實說，我不認為他還有什麼選項，比較可能的情況是他秋天準時報到訓練營。」他也提到，詹姆斯的合約已成「到期合約」，不像過去帶有球員選項，這一點可能成為未來動向的關鍵變數。