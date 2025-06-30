運動雲

>

詹皇若喊賣我交易難度高　ESPN專家：看不到合理且可行方案

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯執行5260萬選項續留湖人，但仍保留未來彈性。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）執行價值5260萬美元的球員選項後，並未打消外界對他未來動向的猜測，他的經紀人保羅（Rich Paul）強調仍會評估整體情勢、以爭冠為前提做決策。不過《ESPN》名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）直言，若詹皇真考慮被交易，實際操作難度極高。

溫德霍斯特在廣播節目中表示，詹姆斯與保羅釋出的訊息「模糊得像爛泥」，令人無法確定他們真正的立場與目的。他指出，詹皇是聯盟唯二擁有「交易否決權」的球員之一（另一位是畢爾（Bradley Beal）），完全掌握去留主導權，湖人無法左右他的決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家直言詹皇若要求交易將極為困難，幾無可行方案。（圖／達志影像／美聯社）

「如果他希望被交易，他會主動表態。但目前他還沒這麼做，一切都還在他手上。」溫德霍斯特說，2025年要交易一位年薪超過5300萬美元、又只願加盟爭冠球隊的球星，幾乎不可能，若真發生，恐需多支球隊合作才能完成。

「我花了一整天在研究他的交易可能性，但真的沒有合理可行的方案，」溫德霍斯特坦言，「如果這是他逐步施壓的過程，我不確定這條路會走到哪。他對湖人的訊息始終如一，就是要補強，但這已經說了7年。」

溫德霍斯特認為，詹姆斯目前策略不明，湖人方面也沒有打算送走他，「老實說，我不認為他還有什麼選項，比較可能的情況是他秋天準時報到訓練營。」他也提到，詹姆斯的合約已成「到期合約」，不像過去帶有球員選項，這一點可能成為未來動向的關鍵變數。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職選秀今晚登場台鋼狀元三選一？選秀首輪熱門名單浮現

中職選秀今晚登場台鋼狀元三選一？選秀首輪熱門名單浮現

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

洪總肯定雄鷹上半季：沒有大起大落　舉陳俊秀為例談板凳深度

洪總肯定雄鷹上半季：沒有大起大落　舉陳俊秀為例談板凳深度

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

怪力男來了！李灝宇炸裂本季第7轟　170公里暴力一擊

怪力男來了！李灝宇炸裂本季第7轟　170公里暴力一擊

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

台鋼狀元人選內部共識漸明朗　劉東洋：濃縮成兩個版本

台鋼狀元人選內部共識漸明朗　劉東洋：濃縮成兩個版本

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

熱門新聞

中職選秀今晚登場台鋼狀元三選一？選秀首輪熱門名單浮現

快訊／統一獅上半季封王　7-11咖啡等優惠出爐

36歲歐洲傳奇射手宣布退休　NBA生涯三分命中率逼近4成

洪總肯定雄鷹上半季：沒有大起大落　舉陳俊秀為例談板凳深度

快訊／林書豪奪總冠軍賽FMVP　王文祥宣布冠軍獎金5000萬台幣

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職選秀今晚登場台鋼狀元三選一？

2統一獅封王　7-11優惠出爐

336歲歐洲傳奇射手宣布退休

4洪總滿意小鷹五成勝率

5林書豪奪FMVP　國王冠軍獎金5000萬元

最新新聞

1林多召開「球員限定」閉門會議

2「印城女神」蟬聯WNBA全明星人氣王

3富邦勇士宣布連霸成員簡廷兆離隊

4湖人補強禁區機會來了！狀元長人被買斷

5道奇史密斯打擊爆發因「身體舒服」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366