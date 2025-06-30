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湖人恐失去3D側翼大將！他恢復自由身　補進杜蘭特的火箭想搶

▲▼湖人3D側翼芬尼-史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬尼-史密斯拒絕1540萬球員選項，將測試自由市場行情。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人上季中交易來的3D側翼大將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），並未執行下季價值1540萬美元的球員選項，將投入自由市場。據了解，湖人對留下他抱持強烈意願，但最近網羅超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）的火箭有意搶人。

32歲的芬尼-史密斯上季中從籃網轉戰洛杉磯，他為湖人出賽63場，繳出場均8.7分、3.9籃板與1.4助攻，投籃命中率44.8%、三分命中率達41.4%，攻防兩端表現穩定，是球隊陣容的重要拼圖。

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NBA資深記者史坦（Marc Stein）透露，湖人今夏雖將補強長人列為首要目標，但續留芬尼-史密斯同樣是優先任務之一。《The Stein Line》另一名記者費雪（Jake Fischer）補充表示，最近剛大動作網羅2屆FMVP杜蘭特的火箭，對芬尼-史密斯展現高度興趣，將與湖人爭搶這名3D側翼。

▲▼湖人3D側翼芬尼-史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人仍視芬尼-史密斯為重要戰力，將積極留人。（圖／達志影像／美聯社）

芬尼-史密斯具備高球商，能與球星共存，且深受湖人新任主帥瑞迪克（JJ Redick）賞識。他的防守彈性與穩定外線讓湖人小球體系更具威脅，也與瑞迪克推崇的球風相符。

芬尼-史密斯過去效力過獨行俠、籃網，至今已累積591場出賽經驗，生涯三分命中率36.2%。湖人是否能在自由市場與他達成共識，將是休賽季的看點之一。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Dorian Finney-Smith

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