台鋼狀元人選內部共識漸明朗　劉東洋：濃縮成兩個版本

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹以 30 勝 30 敗完成上半季賽程，隨即在30日迎來新人選秀會，狀元人選在隊內討論熱烈。領隊劉東洋接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露：「目前已濃縮成兩個版本。」

台鋼雄鷹上半季最後兩戰連挫中信兄弟，打出 5 成勝率。先發投手群防禦率 3.79，排名倒數第二，本土先發合計僅拿下 2 勝，敬陪六隊之末。牛棚雙保險張誠恩、林詩翔則是穩定奪勝的關鍵，但兩人分別出賽 32 場、31 場，為聯盟出賽數前兩名。

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總教練洪一中日前受訪時曾指出，今年選秀較為特殊，3 位球探有 3 種不同意見；不過選秀前夕已透露團隊逐漸有共識。

領隊劉東洋表示：「今年確實比較特殊。雖然上半季已達成5成勝率目標，但整體戰力仍有待補強。在討論選秀方向時，也將上半季球隊狀況納入考量，針對需要強化的部分做為評估。」回應洪總漸有共識的說法，劉東洋說，「目前濃縮成兩個版本。」

不少球探都評估台鋼雄鷹應會在張育豪、曾偉喆與韋宏亮之間做選擇，張育豪是作為長期培養的選項，另兩位投手曾偉喆與韋宏亮則是可作為即戰力的考量。據了解，目前選項中確實是投手與捕手擇一。