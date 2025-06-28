金鶯狂掃22分援護　菅野智之生涯首次失7分奪勝「不能滿足」

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美日籍投手菅野智之28日（台灣時間）在對光芒的比賽先發，雖然僅投5局就狂失7分、挨3轟，寫下旅美後最差單場紀錄，但所屬的金鶯隊打線火力大爆發，全場敲出21安攻下22分，最終以22比8擊敗光芒，菅野也幸運收下本季第6勝（4敗），這是他近4場以來首度勝投。

菅野本場投球內容不理想，僅5局投球中被敲9支安打、失7分、挨3轟，三者皆創下旅美後個人最差數據。不過隊友強力火力支援，在第5局靠桑契斯（Sánchez）擊出逆轉兩分砲，讓他取得勝投資格。

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這也是菅野日美職棒生涯首次在單場失7分以上的情況下拿勝投，成為繼2009年上原浩治之後，第4位在大聯盟以「失7分」之姿奪勝的日籍投手。

金鶯隊此役火力全開，全場狂掃21安、22分，追平隊史單場得分紀錄（1954年、2000年、2024年並列）。球隊目前戰績為35勝46敗，在例行賽折返點（第81場）結束時落後11場。

菅野坦言，這是他棒球生涯中首次「投成這樣還拿勝投」，他說：「我並不想因此就滿足，身為先發投手，至少要投6局失3分才是標準。」

對於失分主因，菅野表示，「這幾場比賽自己都太過用力，導致控球失準。第二局被打全壘打後，越投越急，好在投手教練給了建議，調整後逐漸穩定下來。」

他也指出，現在面對打者的挑戰是「即使指叉球投得很刁鑽，對方也不會揮棒」，因此需要更有策略地搶佔好球數、主動出擊。

他認為這場比賽的勝利除了給對手震撼，也讓球隊投手群能放寬心投球，「如果能以這場為起點，包含我自己都進入好的節奏就太好了。當球隊常打出這樣的比賽，投手即使掉分也不會太緊張，和那種背水一戰的投球感覺完全不同，這是一場很有意義的比賽。」