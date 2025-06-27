王建民選秀瞄準高天花板潛力股　黃暐傑近況？笑稱真的「謎」

▲王建民 。（圖／記者王真魚攝）



記者王真魚／桃園報導

2025年中華職棒選秀會即將於下周一登場，中信兄弟今年位於最後順位。投手教練王建民直言有看到幾名不錯的投手人選，但也直言，「不確定選不選得到」。

「有幾個真的不錯的投手，但我們順位比較後面，不知道能不能選到。」像是目前首輪熱門的國體大曾偉喆、新北凱撒隊韋宏亮，王建民都有注意到，不過他也指出，兩人應該一下子就會被挑走。

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據了解，台鋼雄鷹握有狀元籤，目前尚未確定人選，今天自辦測試後應該會更明朗，張育豪、曾偉喆以及韋宏亮都在討論名單當中。

對於後段順位選秀的策略，王建民表示，「真的有滿多不錯的投手，希望挑到後半段可以培養、天花板比較高的選手。」

記者再問到，有注意到西苑高中左投鍾亦恩嗎？王建民點出潛力，先天條件佳，「他的條件應該算是比較前面的那幾個，可能也是會選不到。」

鍾亦恩身高182公分，體重62公斤，雖然身形單薄，但協調性出色、球速最快達143公里，評估有望在前三輪就被選走。

至於唯一旅外投手黃暐傑的狀況，王建民透露，兩人因為同屬展逸經紀公司，上個月聚餐時有見過面，「那時他有說他還在復健。」

黃暐傑目前狀況仍屬「謎團」？王建民點頭笑回，「謎！完全沒看過他現在的投球影像。」

不過黃暐傑旅美受傷之前，休賽季曾在屏東兄弟春訓基地自主練習，王建民談及對他巔峰時期的印象，直言，「他以前在美國時投球，就是很頂尖的投手，現在就是對他身上一些傷可能有一些疑慮，要看他的健康狀況。」