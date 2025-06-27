運動雲

>

王建民選秀瞄準高天花板潛力股　黃暐傑近況？笑稱真的「謎」

▲▼ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

▲王建民 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2025年中華職棒選秀會即將於下周一登場，中信兄弟今年位於最後順位。投手教練王建民直言有看到幾名不錯的投手人選，但也直言，「不確定選不選得到」。

「有幾個真的不錯的投手，但我們順位比較後面，不知道能不能選到。」像是目前首輪熱門的國體大曾偉喆、新北凱撒隊韋宏亮，王建民都有注意到，不過他也指出，兩人應該一下子就會被挑走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，台鋼雄鷹握有狀元籤，目前尚未確定人選，今天自辦測試後應該會更明朗，張育豪、曾偉喆以及韋宏亮都在討論名單當中。

對於後段順位選秀的策略，王建民表示，「真的有滿多不錯的投手，希望挑到後半段可以培養、天花板比較高的選手。」

記者再問到，有注意到西苑高中左投鍾亦恩嗎？王建民點出潛力，先天條件佳，「他的條件應該算是比較前面的那幾個，可能也是會選不到。」

鍾亦恩身高182公分，體重62公斤，雖然身形單薄，但協調性出色、球速最快達143公里，評估有望在前三輪就被選走。

至於唯一旅外投手黃暐傑的狀況，王建民透露，兩人因為同屬展逸經紀公司，上個月聚餐時有見過面，「那時他有說他還在復健。」

黃暐傑目前狀況仍屬「謎團」？王建民點頭笑回，「謎！完全沒看過他現在的投球影像。」

不過黃暐傑旅美受傷之前，休賽季曾在屏東兄弟春訓基地自主練習，王建民談及對他巔峰時期的印象，直言，「他以前在美國時投球，就是很頂尖的投手，現在就是對他身上一些傷可能有一些疑慮，要看他的健康狀況。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

台灣「網球一姐」溫網資格賽落敗　無緣女單會內賽

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

「只是狗屎運不用太臭屁」　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

「只是狗屎運不用太臭屁」　台鋼後勁被球迷私訊怒嗆

大溪高中隊史首位旅外球員　廖宥霖加盟釀酒人

大溪高中隊史首位旅外球員　廖宥霖加盟釀酒人

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

熱門新聞

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

曾征戰日職、回台捲假球案　前職棒投手吳偲佑驚傳過世

台鋼4:3險勝！獅上半季魔術數字消失　兄弟戰績追平燃封王希望

歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

大谷翔平28轟出爐再寫紀錄　道奇橫掃洛磯收下4連勝

布坎南不好打　鋒總看王念好哭了：要去尋找成功的思考

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

2前職棒球員吳偲佑傳去年過世

3獅魔術數字又消失　兄弟追平燃封王希望

4歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了

5大谷28轟出爐寫紀錄　道奇4連勝

最新新聞

1遭歧視留言　拿莫．伊漾：要正視

2王念好低迷　富邦打教：太混亂　

3王建民談選秀　黃暐傑真的謎！

4皇家馬德里晉級世俱盃16強

5湖人總管預告今夏將積極補強

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366