暑假動起來！投籃送牛乳補給　東森廣場限定爽喝一夏

活動小組／綜合報導
炎炎夏日，還在煩惱要去哪裡放電嗎？ETtoday 暑假限定活動來啦！現在只要來到東森廣場台北車站西廣場挑戰籃球機，不論你是神射手還是新手小白，只要來玩投籃再加碼送元氣牛乳一瓶，讓你在揮汗運動後立即補充元氣，體力滿滿過暑假！
從7月1日至8月31日止，凡為 ETtoday 會員即可參加。若尚未加入會員，也可現場掃描 QR code 快速加入。完成登入後，向現場工作人員出示活動頁面，就能開始免費投籃！一共有三大好康，懶人包立馬送上＞＞＞
消暑三好康：
活動說明：
1.下載/登入 ETtoday新聞雲APP
2.至東森廣場台北車站（Ｋ區）西廣場籃球機旁服務台，出示新聞雲APP活動頁面，由工作人員輸入驗證碼，周周可免費玩3場籃球！（每人每周限兌換1次）
【好康二】福利升級牛乳補給（※期間限定加碼）
活動說明：
1.只要完成好康一的投籃活動，經由工作人員確認核銷後，即可獲得「牛乳補給」乙瓶！
（每位會員每月限領一份牛奶，數量有限，送完為止）
2.｜期間限定加碼｜活動期間為 2025年7月1日至8月31日。
3.此活動需要綁定東森購物會員，完成後即可兌換。
活動說明：
1. 登入新聞雲APP，至「會員中心」>>「好禮回饋區」，使用東森幣兌換「投籃券」。
2. 100枚東森幣可兌換一張「投籃券」，憑券至活動服務台可玩投籃機一次。
3. 不限兌領次數，鼓勵大家持續關注新聞，累積東森幣，可無限的重返東森廣場免費玩投籃機。
籃球機位置＞＞＞
▲籃球機位置在西廣場，活動需至服務台兌換（位於籃球機旁)，服務台每日開放兌換時間為：11:00~20:00。（圖／活動小組提供）
★活動參與需自備手機及網路，主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
這個夏天，不妨揪三五好友一起到車站打球、喝牛奶，動起來的同時也補足元氣，打造最健康、最有活力的暑假回憶！立即加入 ETtoday 會員，讓你天天都有好康享不完！
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