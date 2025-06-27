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歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了　「希望得到本人與社會原諒」

▲味全龍球星拿莫．伊漾被觸身球擊中頭部，退場休息。圖／味全龍提供

 ▲味全龍球星拿莫．伊漾被觸身球擊中頭部，賽後卻遭網友歧視性辱罵。（圖／味全龍提供）

記者游郁香／綜合報導

味全龍球星拿莫．伊漾日前在比賽中遭觸身球擊中頭部，事後竟在社群平台上遭到歧視性辱罵，他的經紀公司「秉初運動娛樂」27日上午發表正式聲明，要求該網友在29日前公開道歉並刪除不當言論，否則將採取法律行動。該名林姓網友中午發出道歉文，公開喊話「希望可以得到您跟社會大眾的原諒」。

事件發生於6月24日，味全龍在天母主場迎戰樂天桃猿隊，拿莫．伊漾9局下半擔任代打，不幸遭桃猿投手觸身球擊中頭部。事後確認傷勢無大礙，但網路上流傳的比賽片段卻引來一名網友留言「死番仔、番仔死了也好」等充滿歧視意味的言論，引發輿論譁然。

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秉初運動娛樂與拿莫．伊漾、球團及律師討論後，針對該歧視性留言發布正式聲明，指該網友留言內容已涉及刑法「公然侮辱罪」，要求他在29日24時前，在原影片留言處及其個人社群平台上，公開向拿莫．伊漾道歉並刪除相關留言，若逾期未履行，將協助選手採取法律行動。

該名林姓網友中午發出道歉文， 「我本人林培鈞在拿莫．伊漾 Namoh‧Iyang（朱祥麟）被觸身球後，做出不當言論發表，用羞辱性字眼，對這選手進行人格羞辱，真的很對不起，我不該去否認您在職業生涯對球團貢獻。」

「我不該用我不成熟的言論，去攻擊您，對不起，希望可以得到您跟社會大眾的原諒。我為我以前所有我看不起的選手，對他們羞辱感到對不起，真的很抱歉，如有再犯願接受貴公司處置。」

▲▼歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了。（圖／翻攝自Facebook）

▲歧視辱罵拿莫．伊漾的網友道歉了。（圖／翻攝自Facebook）

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