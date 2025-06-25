熬過球種全面走鐘的沼澤期　李東洺奪勝坦言：每天都在和自己對話

記者楊舒帆／新北報導

李東洺手握隊友送上的勝投球，25日對樂天桃猿繳出5局無失分的好投，總算在4月30日之後、相隔近兩個月再度奪勝。談到這段歷程，他坦言遇上從未經歷過的難關，必須慢慢克服，才能重新展現佳績。

李東洺回顧此戰，提到首局面對打者時表示：「一開始投得比較不好，讓對方上壘；但從第二個打者起進入節奏，加上（戴）培峰的引導，能快速抓到打者。」他本場共4次化解得點圈危機，成功壓制樂天打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲悍將李東洺。（圖／富邦悍將提供）

近兩戰悍將接連完封統一獅與樂天桃猿兩支爭冠隊伍，展現強悍投手戰力。李東洺坦言：「專注在自己身上，但後來看到牛棚投手投得很好。賽前大家透過會議討論，是很好的方式，也讓整體進步很多。像林岳谷、王勝偉在打擊時纏鬥對手、消耗用球數，也給我們很大幫助。團隊打出競爭力，是好的發展方向。」

談到今年的兩勝間隔兩個月，他也分享這段低潮：「是我第一次遇到變化球投不進去、犀利度下降的情況，整體感覺像陷入沼澤。貓仔（許銘傑）、賢拜（郭勇志）教練幫我一起找問題並改善。這場開局仍稍嫌不穩，但比賽中逐漸找回變化球的手感。」

他進一步解釋：「除了直球球速與轉速都下降之外，其他變化球都丟不出來，第一次遇到全部球種狀況都不佳的情況。剛好那兩場分別是在嘉義市、澄清湖，都沒有Trackman可以參考數據，沒有一些器材讓自己知道發生什麼事，覺得很掙扎，每天都在心裡跟自己對話。」

至於本季在先發輪值中的表現，他表示：整體還算合格，至少有幾場表現不錯，但還是希望能更穩定。10場不到50局，還有很大的進步空間。像是用球數控管與拉長局數，是接下來要突破的重點。

李東洺也感謝隊友的幫助：「其實我已經忘記上一次勝投是什麼時候（4月30日），真的有點久了。勝投不是一個人的事，大家一起努力贏球才是最重要的。」