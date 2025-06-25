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大谷翔平扛本季第27轟！美日通算300轟達成　道奇9:7落機奪2連勝

▲▼大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導 

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊於美國時間6月24日（台灣時間25日）作客科羅拉多落磯隊，大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊（DH）」先發出賽，第6局擊出本季第27號全壘打，為日美通算第300轟。道奇終場以9比7擊敗落磯，拿下2連勝。

大谷在首打席擊中直球，飛行距離約122公尺，但被中外野手在全壘打牆前接殺。3局上第2打席，擊出左外野飛球出局。4局第3打席，在隊友單局灌進6分逆轉後，大谷則吞下三振。

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6局第4打席無人出局一壘有人時，大谷翔平面對左投羅利森（Ryan Rolison），把球扛出牆，飛行距離為113.7公尺，個人連兩場開轟。8局第5打席則擊出投手滾地球出局。

落磯隊在1局下靠托利亞（Michael Toglia）適時二壘安打先馳得點，3局下又靠他打回第2分，以2比0領先。

道奇4局上展開攻勢，T,赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出滾地球讓跑者回壘，帕赫斯（Andy Pages）敲出野手選擇追平比數。隨後康佛托（Michael Conforto）擊出3分全壘打，道奇以5比2反超，並靠貝茲（Mookie Betts）的適時二壘安打再下一城。

5局下落磯追回1分，6局上大谷轟出兩分砲，比分拉開為8比3。雖然落磯在8局下連續追分，將比分逼近至7比8，但道奇9局上再添保險分，終場以9比7守住勝利。

道奇此役採「牛棚車輪戰」，先發崔爾（Jack Dreyer）投1局失1分退場，由羅布雷斯基（Justin Wrobleski）接手中繼5局失2分。落磯先發馬奎茲（German Marquez）主投4局失6分、4分責失，慘吞本季第9敗，防禦率6.26。

大谷此戰5打數1安打、1支全壘打，貢獻2分打點、1得分，吞下1次三振。本季累積打擊率.289，27轟、52打點、11次盜壘成功，27轟為目前國聯最多。

此外，大谷翔平美日通算累計300轟，成為繼松井秀喜（507轟）、福留孝介（327轟，）後，第3位達成此里程碑的日本球員。

關鍵字： 大谷翔平美國職棒道奇隊本季27轟日本球員

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