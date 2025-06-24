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林政華炸裂！桃猿7局5比2領先味全

▲▼ 林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林子崴 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿左投林子崴相隔790天重返一軍先發，主投4局無責失退場，捕手宋嘉翔2次傳三壘都發生失誤造成失分，讓味全追平比數，不過味全6局也接連發生失誤，讓桃猿超前，林政華7局開轟，率隊5比2擴大領先。

3局上，林泓育適時安打，貢獻2分打點，率隊先馳得點。

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4局下，林子崴2出局後遭李凱威敲安，但接連被盜2個壘包，其中捕手宋嘉翔傳三壘發生失誤，讓味全免費跑回1分。

林子崴投完4局退場，用74球，有50球好球，只被敲4安打，失掉1分非責失。

蘇俊璋5局接手，2出局後遭劉基鴻擊出二壘長打，對決郭天信時，出現暴投，捕手傳三壘後又出現暴傳，此戰第2次失誤，再度讓三壘跑者跑回本壘，追平比數。

郭天信隨後也敲出安打，林智勝補上安打，形成一三壘有人，猿隊換投，賴胤豪登板，對決重砲吉力吉撈．鞏冠製造飛球出局，成功拆彈。

味全龍今天由伍鐸先發，5局投完被敲8支安打，失掉2分責失。

6局上，味全換投呂偉晟，保送首名打者林泓育，林承飛內野滾地球，三壘手劉基鴻傳二壘失誤，形成一二壘有人，下一棒余德龍短打，味全龍又發生傳球失誤，桃猿攻佔滿壘，李勛傑滾地球打回超前分，馮健庭適時安打，再添1分。

7局上，林政華擊出本季第5轟，率隊5比2領先。

7局下，呂詠臻投得驚險，對代打的朱育賢投出觸身球，隨即又保送陳子豪，不過隨後回穩，連續解決3人凍結跑者。
 

關鍵字： 棒球樂天桃猿林子崴先發比賽

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