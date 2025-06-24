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傳奇最終回！林智勝入選中華隊嚇一跳　全壘打大賽求「順風」

▲▼ 林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

▲林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職明星賽將於7月登場，今年將引退的林智勝將披上中華隊戰袍參戰，這是他生涯第19次參加明星賽，與彭政閔並列最多。得知自己入選明星賽中華隊，林智勝直呼：「嚇一跳！」隨即開玩笑稱，「我以為傳承完了。」

除了林智勝，胡金龍同樣被選進中華隊，總教練曾豪駒昨天出席記者會時解釋，兩人過去是國家隊常客，為國家立下汗馬功勞，在他們的引退年，希望能讓他們再度穿上中華隊戰袍，除了傳承經驗，也讓球迷一同見證他們的最後身影，為中職、為台灣棒球加油。

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林智勝開玩笑說，「我想說我們傳承完了，現在年輕選手已經很棒了，又在去年拿冠軍。」面對最後一次明星賽，他坦言，還沒有太大感受，「可能到當天才會比較有感觸，現在只是覺得嚇一跳。」

「當然啦，最後一次，會好好認真玩一下、享受其中。」就好像在母隊一樣，林智勝希望能藉此和年輕選手交流，「當作學習，每個世代的選手想法都不同。」

身為國家隊常客，林智勝的名言是，「穿上中華隊不是狗熊就是英雄。」他表示，「身為公眾人物，都要習慣面對這些輿論壓力，也不要害怕被罵。」

林智勝令人印象深刻的明星賽包括2016年參加全壘打大賽，當時他為了公益卯足全力，在計時制的3輪比賽中猛敲55轟，蟬聯全壘打大賽冠軍。

值得一提的是，今年最後一次明星賽，林智勝也會參加全壘打大賽，不過體力已經無法和當年相比，他笑說，「大巨蛋可以開順風嗎？」

「如果我參加全壘打大賽，打到最後，我應該後面也是看比賽了，可能會跟曾總說我沒辦法再上場。」林智勝苦笑稱，「因為現在全壘打大賽都是在賽前進行，還是他們計時一分鐘，我可以調一小時？讓我慢慢打？」

這次全壘打大賽是志在參加，林智勝直呼，看魔鷹表演就好，「光是站起來，（身高）就差很多，最後一顆做公益好好打就好，這比較重要，那一球要認真一點。」不過他又對自己有些信心，「說不定那一天我會變得不一樣！」

關鍵字： 中職林智勝明星賽中華隊棒球

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