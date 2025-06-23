阿爾及利亞球場悲劇　冠軍慶典「護欄斷裂」釀3死逾70傷

▲阿爾及利亞足球場護欄斷裂球迷摔落，釀3死逾70傷。（圖／翻攝自X／@livesfoot）



實習記者胡冠辰／綜合報導

阿爾及利亞首都阿爾及爾的「七月五日體育場」（Stade du 5 Juillet）日前發生嚴重傷亡事件，在阿爾及爾莫羅迪亞俱樂部（MC Alger）成功衛冕阿爾及利亞足球聯賽冠軍後，球迷在場內高層看台上慶祝時發生護欄坍塌意外，造成至少3人死亡、逾70人受傷。

Le championnat d’Algérie de football s’est achevé ce samedi avec un drame après la chute de supporters d’une tribune du stade du 5 juillet à Alger.

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事故發生於台灣時間22日晚間，當時阿爾及爾莫羅迪亞在與馬格拉（NC Magra）0比0踢和後，成功於聯賽衛冕成功，比賽結束後場內氣氛熱烈，大批球迷燃放綠色煙火並湧向上層看台，但上層看台部分護欄疑因無法承受推擠而突然斷裂，多名觀眾從高處墜落至下層看台。

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Chutes de plusieurs supporters mouloudéens depuis les tribunes supérieures du 5 Juillet…



La cérémonie de remise du trophée a été reportée !



@MCA_Insider pic.twitter.com/vUQrFdPnr4 — ???????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? (@arobasedzair_lf) June 21, 2025

阿爾及利亞衛生部隨後證實事件釀成重大傷亡。根據官方統計，共有超過70人受傷，3人不幸身亡；當局亦公布傷者分送至三家醫療機構救治的情況，其中梅蘇大學醫院（Beni Messous University Hospital）接收38名傷者並通報3起死亡病例；貝納克努醫院（Ben Aknoun Hospital）收治27人；巴布埃爾烏埃德醫院（Bab El Oued Hospital）收治16人。

阿爾及爾莫羅迪亞俱樂部在事故後第一時間發出哀悼聲明，確認一名球迷阿姆古齊（Younes Amguzzi）在看台墜落後不治身亡，根據《路透社》報導，部分球員與工作人員已前往醫院協助捐血，支援傷者救治行動。

Le moment où la tribune s’est effondré au stade du 5 juillet ! pic.twitter.com/IjHHEEyYAC — El Khadra Foot(@ElKhadraFoot) June 22, 2025

由於事故造成重大人員傷亡，原定當晚舉行的冠軍頒獎典禮隨即緊急取消，阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）發表聲明，對事件表達「沉痛哀悼」，並向罹難者家屬與所有受影響者表達深切慰問。

初步調查顯示，事故與體育場看台護欄設施失效有關，當局已展開全面調查，釐清責任歸屬並檢討公共安全機制，以防類似悲劇重演。