運動雲

>

阿爾及利亞球場悲劇　冠軍慶典「護欄斷裂」釀3死逾70傷

▲阿爾及利亞足球場護欄斷裂球迷摔落，釀3死逾70傷。（圖／翻攝自X／@livesfoot）

▲阿爾及利亞足球場護欄斷裂球迷摔落，釀3死逾70傷。（圖／翻攝自X／@livesfoot）

實習記者胡冠辰／綜合報導

阿爾及利亞首都阿爾及爾的「七月五日體育場」（Stade du 5 Juillet）日前發生嚴重傷亡事件，在阿爾及爾莫羅迪亞俱樂部（MC Alger）成功衛冕阿爾及利亞足球聯賽冠軍後，球迷在場內高層看台上慶祝時發生護欄坍塌意外，造成至少3人死亡、逾70人受傷。

事故發生於台灣時間22日晚間，當時阿爾及爾莫羅迪亞在與馬格拉（NC Magra）0比0踢和後，成功於聯賽衛冕成功，比賽結束後場內氣氛熱烈，大批球迷燃放綠色煙火並湧向上層看台，但上層看台部分護欄疑因無法承受推擠而突然斷裂，多名觀眾從高處墜落至下層看台。

阿爾及利亞衛生部隨後證實事件釀成重大傷亡。根據官方統計，共有超過70人受傷，3人不幸身亡；當局亦公布傷者分送至三家醫療機構救治的情況，其中梅蘇大學醫院（Beni Messous University Hospital）接收38名傷者並通報3起死亡病例；貝納克努醫院（Ben Aknoun Hospital）收治27人；巴布埃爾烏埃德醫院（Bab El Oued Hospital）收治16人。

阿爾及爾莫羅迪亞俱樂部在事故後第一時間發出哀悼聲明，確認一名球迷阿姆古齊（Younes Amguzzi）在看台墜落後不治身亡，根據《路透社》報導，部分球員與工作人員已前往醫院協助捐血，支援傷者救治行動。

由於事故造成重大人員傷亡，原定當晚舉行的冠軍頒獎典禮隨即緊急取消，阿爾及利亞總統特本（Abdelmadjid Tebboune）發表聲明，對事件表達「沉痛哀悼」，並向罹難者家屬與所有受影響者表達深切慰問。

初步調查顯示，事故與體育場看台護欄設施失效有關，當局已展開全面調查，釐清責任歸屬並檢討公共安全機制，以防類似悲劇重演。

關鍵字： 阿爾及利亞足球悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

大谷翔平每一球引爆歡呼！投1局飆速159奪2K　道奇隊紀錄再添一筆

快訊／當代NBA最強砍將誕生　雷霆SGA率隊奪冠還拿FMVP

快訊／當代NBA最強砍將誕生　雷霆SGA率隊奪冠還拿FMVP

快訊／江坤宇破66萬人氣王　瑪利歐助陣中職明星賽

快訊／江坤宇破66萬人氣王　瑪利歐助陣中職明星賽

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭　太陽換回2球員＋6選秀權

大谷翔平締造大聯盟125年唯一壯舉　復出第2場登板即達成空前紀錄

中華隊、明星賽名單揭曉！曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔　孩子當場大哭掀熱議

快訊／溜馬噩耗！　王牌球星哈利伯頓首節「無碰撞」傷退倒下

快訊／溜馬哈利伯頓意外重傷　SGA率雷霆勇奪NBA總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

2大谷翔平締造MLB 125年唯一壯舉

3曾豪駒宣布林智勝、胡金龍加入中華隊

4爸爸漏接大谷翔平全壘打：這輩子都會懊悔

5溜馬噩耗！　哈利伯頓無碰撞傷退

最新新聞

1張泰山獲邀響尾蛇台灣日開球

2平野惠一明星賽想當鋒總小弟　

3世俱盃皇馬3比1擊退帕丘卡奪勝

4阿爾及利亞足球場釀重大悲劇！

5曾豪駒親揭中華隊選將考量

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

銀次來台開球重溫搭檔林英傑　與曾豪駒熱聊訓練卻喊不敢多說

【嗆司曲神應援】 #高佳彬 #趙多彬一跳《Go Stronger》就秒得分！

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高佳彬&趙多彬應援嗆司曲　跳《Go Stronger》秒得分

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366