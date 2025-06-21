天堂到地獄只差一分鐘！台鋼苦鬥11局險勝　洪總：千辛萬苦啊





▲洪一中直指從天堂掉到地獄，有時比賽就是如此 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹21日與樂天桃猿激戰超過4小時，最終在延長11局以12比11氣走對手，總教練洪一中賽後受訪時苦笑連連，直言這場比賽只能用「千辛萬苦」來形容。他也感謝全體選手的撐戰與堅持，尤其稱讚救援投手伍祐城在驚濤駭浪中守住勝利。

「我真的不知道該用什麼形容詞來形容這場比賽，應該是『千辛萬苦』吧！」洪一中坦言，這場比賽充滿挑戰，「一層又一層，過程一度以為贏定了，很輕鬆，但棒球比賽就是這樣。」

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「如同我常講，棒球這項運動，前一分鐘讓你待在天堂，下一分鐘就可能讓你跌到地獄。只要還沒結束，稍一鬆懈，戰局馬上變調。等到你要再把心思拉回來的時候，有時就來不及了。」

後面還有投手嗎？洪總表示，「當然有，敢不敢用而已啦，像我們後面還有『黑馬』楊達翔。」

洪一中感謝選手沒有放棄，「過程當中，選手表現不理想，但也有值得讚許的地方，當我們領先這麼多分被逆轉，大家精神沒有散掉，硬是把它逆轉回來。」

他也苦笑稱，「後面可以說是驟死賽，10局、11局，我們有很好的第2分得分機會但沒把握。」

面對如此高張力的延長賽，洪一中特別點名伍祐城的關鍵貢獻，「祐城表現很好，真的是謝謝他、謝謝他！」

他進一步表示，伍祐城本來就是球質很好的投手，「平常投不好常是因為控球問題，今天好球率很高，能守住真的很關鍵。」

洪一中再次強調「專注當下」的棒球哲學，「棒球真的就是一球一球、一個一個、一局一局、一場一場。這球沒投出，不要去想下一球，不然比賽會馬上翻盤給你看。」

最後，他將勝利歸功給球員們的努力，撐住了這場惡戰，「真的謝謝這些選手。」