無懼桃猿「威魔套餐」！林岳平：他們也碰到我們的強投





▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本周派出兩大洋投王牌威能帝與魔神樂先發對決統一獅隊。對於桃猿端出「威魔」套餐，獅隊總教練林岳平認為，儘管面對強投，但球隊在陣容不整的情況下仍表現穩健，足以給予肯定。

「他們（樂天）也是碰到我們的強投啊！」林岳平表示，「其實不用說碰到他們強投，我們在前3場比賽就已經有球員受傷，加上近期球隊狀況不是那麼穩定，但我們並沒有讓比賽呈現一面倒的局面，我認為球隊表現得非常好。」

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威能帝昨日繳出8局僅失1分好投，林岳平ㄓ並不意外，「我知道他休息天數比較長，對這種有能力的投手來說，又是關鍵時刻，加上他過去在台灣就有投過重要比賽，自然會特別起勁。當然我們也不會差太遠，只是這次我們是客隊。」

桃猿總教練古久保健二也不諱言這波「威魔套餐」是有計畫的安排，「這兩場非常關鍵，打完大概可以看出上半季的走向，因此我們以這兩場為重心，拿出最好的投手來和對方對決。」

古久保指出，調整後的輪值讓威能帝有了更長的休息時間，果然繳出漂亮成績單。今天輪到魔神樂接棒登板。

桃猿上半季仍有最多的9場比賽待打，古久保強調體能挑戰不小，「連戰對體能真的無法負荷，接下來必須靠意志力來打。」

獅隊方面，為應對2連戰第二場，陳傑憲回歸先發打線，而林安可則持續以代打為主。林岳平坦言，前幾場少了這兩名主力，進攻端難免受到影響，「畢竟他們是隊上的3、4棒，沒有他們，上壘跟製造打點能力自然會下降。但我們不能只依靠他們，雖然分數不多，但整體球隊狀況表現是很好的。」