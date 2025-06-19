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「探花熱門」貝利突取消七六人試訓　至今未與任何NBA球隊面試

▲▼羅格斯大學貝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利取消與七六人的試訓。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

被預測為2025年NBA選秀「樂透區」熱門的貝利（Ace Bailey）近期爭議不斷，根據《ESPN》選秀專家吉凡尼（Jonathan Givony）報導，貝利已取消原訂與七六人的試訓與會面，至今他未與任何1支NBA球隊進行試訓，成為唯一1位未接受面試的美國本土新秀。

據了解，貝利團隊認為他應是本屆選秀前3順位，並希望球隊能提供足夠出場時間與戰術使用率，以利其潛能完全發揮，這一立場讓部分球團對他產生疑慮，也導致他的選秀行情浮動。

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▲▼羅格斯大學貝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利一度是前3順位熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

根據《FanDue》開出的最新賠率，貝利目前仍是前5順位的大熱門，以+480居第3順位次高熱門人選，僅次於貝勒大學的艾奇康（VJ Edgecombe）。

原本貝利預定本周六與七六人高層共進晚餐並進行試訓，但在今日突然取消，即便如此，七六人持有的第3順位仍未完全將他排除在考慮名單之外。

▲▼羅格斯大學貝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝利是符合潮流的「長手怪」。（圖／達志影像／美聯社）

貝利在羅格斯大學大一賽季繳出場均17.6分、7.2籃板的成績，雖然他是符合現今潮流趨勢的「長手怪」，具備了優異的臂展與天賦，但其投籃選擇與中距離出手比例也引起球探側目，如今又因迴避試訓，進一步加劇選前疑慮，很可能影響最終順位。

關鍵字： NBA選秀貝利

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