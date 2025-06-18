「網球王子」錦織圭爆出婚外情　與168公分女模不倫戀長達2年半

▲錦織近期宣布因腰傷退出溫網，卻爆出婚外情醜聞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本「網球王子」錦織圭爆出婚外情風波，根據《週刊文春》報導，這位曾打進美網決賽、創下日本男單世界排名第4紀錄的35歲名將，出軌身高168公分的模特兒大口亞月，兩人的「不倫戀情」已長達2年半，日前更被直擊在東京深夜共騎LUUP電動滑板車外出，男方身穿UNIQLO運動服，形跡引發議論。

錦織圭2020年宣布與模特兒女友觀月亞子結婚，婚後育有2子，但據爆料人士指出，他早在2022年12月，也就是與妻子在東京舉行婚禮前夕，便在海外比賽地點夏威夷認識另一名女模大口亞月，隨即陷入地下戀情，「從那天起展開了2年半的密會關係。」

32歲的大口亞月身高168公分，外型高挑纖瘦，擁有清新氣質，經常接下婚紗代言，據悉她曾參與錦織長年贊助商UNIQLO的相關工作。錦織圭雖長年定居美國，但每次返日，幾乎都與這名女子見面。

《週刊文春》拍到，錦織圭在6月11日晚間自東京一處公寓現身，與該女並肩騎著LUUP電動滑板車外出、互動親密。僅5天後，他透過事務所宣布將因腰痛缺席6月底開打的溫布頓網球賽。

面對日媒詢問這段「不倫關係」，錦織圭所屬事務所至今未回應，這樁醜聞恐對他的職涯與形象造成重大打擊。