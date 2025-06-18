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大谷翔平遭觸身球釀爭議　羅伯斯怒批「那是故意的」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平於18日（台灣時間）出戰教士隊，於第3局第二打席遭觸身球擊中右腿，引發場邊騷動。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）上場激烈抗議，最終被裁判驅逐出場。賽後他直言，「這不是失投，我認為是故意的。」

比賽進行至3局上，教士明星球員塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）遭道奇中繼投手崔維諾（Lou Trivino）觸身球擊中，讓氣氛瞬間緊張。接著3局下，大谷在無人出局一壘有人的情況下遭到教士先發投手瓦斯奎茲（Randy Vásquez）投出的第二球擊中右大腿，引發爭議。裁判判定比賽進入「警告程序」，雙方如再發生類似情況將直接驅逐。

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羅伯斯對此判決大為不滿，當場衝出休息區強烈抗議，結果遭三壘審判決驅逐出場。他在賽後表示：「我不認為那是失控，我認為對方是故意砸人。不過這也是棒球的一部分，我了解這點。」

羅伯斯回顧前一場，「昨天我們的帕黑斯（Andy Pages）也遭到觸身球，今天我們並不是刻意報復塔提斯，純粹是不想讓他上壘。」

不過他認為針對大谷的觸身球情況不一樣：「那是一個壘上無人的情況，對方卻投出那麼外角且明顯偏離的球擊中大谷。以一位右投來說，要把球投到那個位置非常困難。」語中暗示對方是刻意為之。他對此也表達不滿：「我希望他們能給我一個交代，我覺得這個決定缺乏一致性。」

關鍵字： 大谷翔平羅伯斯觸身球抗議比賽

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