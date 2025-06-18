藤浪晉太郎連8場無失分仍遭水手釋出　日本網友關注動向

▲藤浪晉太郎遭水手釋出。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力於水手3A的日本投手藤浪晉太郎，今（18）日遭球隊宣布釋出，正式成為自由球員，現年31歲的藤浪雖然近期連8戰未失分，仍未能逃過被釋出的命運，未來動向備受關注。

藤浪晉太郎本季與水手簽下小聯盟合約，並獲邀參與春訓，在大聯盟熱身賽出賽8場、投7又2/3局，防禦率高達5.87，未能獲得開季名單席次，轉由3A出發。

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在小聯盟賽季中，他共登板21場，繳出2勝1敗、防禦率5.79的成績，雖然開季前10場表現不佳，防禦率一度高達12.38，但自5月起逐漸找回手感，連續8場無失分，然而，即便表現回穩，仍未改變球團決策，最終遭釋出。

▲藤浪晉太郎連續8場無失分也難逃釋出命運。（圖／達志影像／美聯社）

藤浪晉太郎被釋出的消息也迅速登上社群平台X熱搜榜，日本網友反應熱烈，不僅關注他未來動向，更紛紛提出各種可能去向，包括返日重返NPB或加盟其他美職球隊。

有網友表示，「5月後防禦率只剩1字頭，應該會有球隊接手吧」、「牛棚右投戰力不足的球隊會找嗎？」亦有人關注他是否考慮返日發展，「會不會回日本職棒啊？」、「回阪神虎有戲嗎？」